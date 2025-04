Kohus jättis Duo Media kaebuse TTJA otsuse kohta rahuldamata

Vaidlus puudutas raadiolubade konkurssi, kus tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) jagab regulaarselt juurdepääsu raadiosagedustele.

"Duo Media Networks OÜ, kes oli varem tegutsenud sagedusel Narodnoe Radio nimelise programmiga, vaidlustas TTJA otsuse anda uus raadioluba Baltic Media Network OÜ-le, kelle programm kannab nime RADIO MAXIMUM," sõnas Tallinna ringkonnakohtu pressiesindaja Maria Joost.

"Duo Media Networks heitis TTJA-le ette mitmeid väidetavaid vigu konkurendi taotluse hindamisel, mille tõttu RADIO MAXIMUM osutus edukamaks," lisas Joost.

Pressiesindaja ütles, et kohus leidis, et TTJA järgis hindamisel kehtestatud korda ning ei eksinud, kui pidas RADIO MAXIMUMi programmi sihtrühmale sobivamaks ja väärtustas seda kui uue tegija turule toomist.

Toona sõnas Duo Media OÜ juhatuse esimees Jüri Pihel, et kohtus plaanitakse jõuliselt oma õigusi kaitsta.

"Duo Media kasutab kõiki seaduslikke võimalusi, et vaidlustada seda täiesti arusaamatut otsust. Ma usun, et meid saadab ka selles edu. Lähme oma õigusi kaitsma ja teeme seda jõuliselt," ütles Pihel.

Pihelile tundusid põhjendused, miks Narodnoe Radio raadioluba ei jätkatud, sulepeast imetud. Lisaks oli esimehe hinnangul toonase otsuse sõnastus üpris kummaline.

"Seal on öeldud, et see uus raadiojaam, kellele luba tahetakse anda, mängib rokkmuusikat ja poprokkmuusikat, aga Narodnoe Radio mängib tavalist muusikat. Kui nüüd vaadata sellele meediavabaduse või ka ärivabaduse seisukohalt, siis seda pretsedenti, et riigiametnikud kirjutavad ette ühele või teisele raadiojaamale, mis on hea muusika ja mis on vale muusika, ei ole viimase 30 aasta jooksul küll tehtud," rääkis Pihel.

Kohtuotsus on jõustumata.