Ettevõtjate hinnangul tekitavad ohutusnõuded bürokraatiat ja ajakulu

Tööinspektsioon on aastate jooksul täiendanud ettevõtete ohutusnõudeid, mis on paljude ettevõtjate hinnangul muutnud asjaajamise bürokraatlikuks ja liigselt ajamahukaks.

Töötervishoiu ja -ohutuse tagamiseks kehtivad kõigile ettevõtetele samasugused nõuded, sõltumata töötajate arvust ja riskitasemest. Nii peavad samasugust riskianalüüsi täitma need asutused, kus töötatakse kodust arvutist, kui ka need, kus tehakse rasket füüsilist tööd.

"Loota, et me kõiki neid miljoneid dokumente koostades suudame vältida olukorda, kus keegi torkab endale kontoris paberilehega silma või vigastab ennast kontorikääridega või kogemata paneb sõrme sahtli vahele, kuna ta lükkas sahtli pisut liiga kiiresti kinni – paraku see nii ei tööta," lausus Eesti väikeettevõtlusorganisatsiooni EVEA president ja Tondihobu OÜ juht Ille Nakurt-Murumaa.

Ka ise juristi ja töökeskkonna konsultandina töötav Nakurt-Murumaa lisas, et ühetaoline regulatsioon toodab vaid bürokraatiat. Sama leiavad ka mitmed teised ettevõttejuhid, kes ei soostunud kaamera ees rääkima. Töökaitseinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep nendega ei nõustu.

"Kui me tuleme kontorite juurde, jah, seal on füüsiliselt natuke vähem riske, aga sellest hoolimata, kui me vaatame tervisekassa andmestikku, meil on läbipõlemine viimase viie aasta jooksul viiekordistunud. See on raha, mida maksab riik ja mida maksab ju see sama tööandja ise ka," lausus Saarep.

Töökoha riskianalüüsi peavad tegema kõik organisatsioonid, kus on vähemalt üks töölepinguga töötaja. Nakurt-Murumaa on oma ettevõttes ainuke töötaja, kuid see ei vabastada teda kohustuslikest kleebistest, mis annaks märku, kes vastutab tööohutuse eest ja kes annab esmaabi.

"Ehk ma peaksin iseenda tarbeks kuhugi siia seinale panema kleepsu, kus on minu nimi ja telefoninumber, et kui mul on abi vaja, siis ma teaksin iseendale helistada," ütles ta.

Hoopis vastupidise kogemusega on aga suured organisatsioonid, nende hulgas tööstusettevõte ABB.

"Meil on ettevõttes üle saja riskianalüüsi ja iga riskianalüüs võtab väga palju aega. See oleneb ka sellest, kuidas me ohutuskultuur on, et me saame aru, mis tööd päriselt tehakse, kuidas tehakse. Ja selle põhjal tuleb ka parem riskianalüüs. Meil läheb väga palju aega sellele, aga ütleks ka, et tulemused on selle võrra palju paremad," lausus ABB tööohutuse juht Kaspar Kreek.