Tööinspektsioon leebus noorte alkoholi serveerimise küsimuses

Majandussministeeriumis valminud eelnõu lubaks edaspidi 16–17-aastastel noortel teha töid, kus nad puutuvad otseselt kokku alkoholiga. Algul oli tööinspektsioon muudatusele vastu, viidates rahvusvahelistele lastekaitse konventsioonidele ja riiklikule alkoholipoliitikale. Samas nentis inspektsiooni peadirektor Kaire Saarep, et nüüdseks on murekohad lahenemas.

"Me leiame, et kui seal on kõrval olemas täiskasvanu järelevalve, siis tööinspektsioon tegelikult vastu ei ole sellele muudatusele," ütles Saarep.

Inspektsioon leidis esialgu, et alaealine on liiga noor alkohoolsete jookide serveerimiseks või nendega kokku puutumiseks. Praktiline vajadus tööturul sunnib aga lähenemist pehmendama, sest noorte töötuse määr püsib Eestis jätkuvalt kõrge ja ulatub üle Euroopa keskmise.

"Korralik tööandja, kes peab kõikidest võimalikest reeglitest kinni, ei võta seda alaealist tööle, sest et ta ei või isegi laudu koristada. Aga laudade koristamine 16–17-aastastele on täiesti võimetekohane töö. Võtta ära kõige suurem valdkond, kus alaealised töötada saavad, mis ongi toitlustus, teenindus, hotellindus, kus suvel on vaja suuremat tööjõudu ja alaealistel juhuslikult on samal ajal koolis suvepuhkus, ehk siis see on kõige parem võimalus, kus nad üldse töötada saaksid ja me ei tohiks seda võimalust neilt ära võtta," ütles Saarep.

Selleks, et noored saaksid suvel ohutult töötada, peab ettevõtja tagama neile pideva toe. Tööinspektsioon toonitab, et alaealine ei tohi jääda vahetusse ega restorani sulgema üksinda. Kohapeal peab viibima täiskasvanud kolleeg, kelle poole saab vajadusel pöörduda, näiteks probleemsete olukordade lahendamiseks.

Samuti tekib uue eelnõuga olukord, kus alaealine teenindaja peab hakkama kahtluse korral klientidelt vanuse tõendamiseks dokumenti küsima. Kirjalikus arvamuses tõi inspektsioon esile mure, et joobetunnustega isikute teenindamine võib ohustada noorte vaimset ja füüsilist turvalisust. Praktikast on teada, et purjus klientidega toimetulek valmistab raskusi isegi täiskasvanutele. Vaatamata nendele riskidele rõhutab inspektsioon vastutuse jagamist ning usub, et muudatus toetab noorte iseseisvumist.

"Praeguse eelnõu kohaselt on alaealisel võimalik seda dokumenti küsida, sest alkoholi käitlemine tähendab ka ju kõiki muid tegevusi, mis sellega kaasas käivad. Ta ei ole kunagi seal restoranis ju üksi ehk siis, kui laudu teenindavad ka teised isikud, sealhulgas täiskasvanud inimesed, mõistlik oleks tõesti täiskasvanult küsida. Aga me kuidagi ei eelda, et noored ja alaealised on alati sellised abivajavad isikud, vaid tegelikult me laseme neil iseseisvuda," rääkis Saarep.

Uued reeglid on osa laiemast paketist, millega soovitakse alaealiste töötamist hõlbustada.