Video: arutelu "Igaveseks välja saadetud – 30 aastat Vene vägede lahkumisest"

President Lennart Meri sai 31. augustil 1994 teatada maailmale, et nüüdsest ei ole enam võõrvägesid Eesti pinnal ja edaspidi oleneb ainult meie enda arukusest, et see jääks nõndaviisi igavesti.

Reedesel arutelul meenutavad minevikku, mõtestavad olevikku ja vaatavad tulevikku toonane välisminister, diplomaat Jüri Luik, tollal sõjaväeluures töötanud erukindral Riho Ühtegi, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse asejuht Kristi Raik ning ajakirjanik ja diplomaat Harri Tiido. Sissejuhatuse vestlusesse teeb president Alar Karis. Vestlust juhatab Postimehe välistoimetuse juht Evelyn Kaldoja.