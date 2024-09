Metsküla algkool alustas esimest õppeaastat ametliku erakoolina

Metsküla algkooli jaoks tuli see sügis rekordiga – kui eelmisel õppeaastal oli koolis 21 õpilast, siis tänavu on lapsi majas 34. Nii palju õpilasi oli direktor Pille Kaiseli sõnul Metsküla koolis viimati 1930. aastatel.

Sellest sügisest on Metsküla ametlikult erakool, kus õppemaks on lapse kohta 50 eurot kuus. 1. jaanuarist hakkab kool saama õpilaste pealt riigilt pearaha.

"Meil on kevadest natukene alles, kui meil see heategevuskontsert oli, siis me tänu väga paljudele eesti inimestele me saime ikkagi päris palju raha ja see ei kulunud kõik eelmisel õppeaastal ära nii, et õnneks meil on praegu järg ees nii, et umbes kahe ja poole kuu jagu raha on meil olemas selleks õppeaastaks," rääkis Metsküla algkooli direktor Pille Kaisel.

Sealt edasi, 1. jaanuarini tuleb koolil leida lisavahendeid.

Esimesse klassi läks Metsküla koolis 12 last.

"Põhiliseks kaalukeeleks oli see, et tegemist on väikese armsa kodulähedase maakooliga, kus on ka selline süvendatud loodusõpe. Me elame kuuendat aastat maal ja oleme suhelnud siin ümbruskonnas paljude inimestega ja nende lapsed on siin käinud paljud juba," rääkisid lapsevanemad Kalle ja Tiina Kõllamaa, kelle lapsed alustavad Metsaküla koolis kooliteed.

Metsküla algkool pälvis mullu aasta kooli tiitli.