FBI avaldas andmeid Venemaa propagandaoperatsioonidest Euroopas

Kremli mõjutustegevuse eesmärk Euroopas on külvata lõhesid, diskrediteerida USA-d ja õõnestada toetust Ukrainale, selgub FBI valduses olevatest Vene dokumentidest, memodest ja salajaste kohtumiste protokollidest.

USA valitsus esitas kolmapäeval süüdistuse kahele Vene kodanikule ja arestis üle 30 internetidomeeni, mis olid seotud kampaaniaga, mille eesmärk oli mõjutada Ameerika valimisi.

Kuid FBI poolt kohtusse esitatud teabekogus paljastati oli veel infot: Venemaa operatsioon manipuleerimaks Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriigi poliitikuid, ärimehi, ajakirjanikke ja muid mõjukaid isikuid, kirjutas Politico.

FBI poolt arestitud dokumendid esitati kohtus tunnistuse osana kolmapäeval esitatud süüdistustest. 277-leheküljeline dokument käsitleb Vene plaane võita eurooplaste südamed ja meeled.

Üks memo Venemaa Sotsiaalse Disaini Agentuurist kirjeldas plaani sihtida inimesi reaalsete postituste ja kommentaaride kaudu sotsiaalmeedias, et vältida sotsiaalmeedia ettevõtete botifiltreid. FBI kohtuasjas esitatud tunnistuse kohaselt tegutseb Sotsiaalse Disaini Agentuur Venemaa presidendi Vladimir Putini aseülema Sergei Kirijenko korralduste alusel.

Vene dokument ütleb, et kampaania eesmärk on tekitada avalikkuses ratsionaalseid (näiteks "tõesti, miks peame MEIE Ukrainat aitama?") ja emotsionaalseid (näiteks "Ameeriklased on sellised lurjused!") reaktsioone.

Psühholoogilised operatsioonid tuginesid ka koopia-domeenidele, et levitada võltsartikleid ja sisu, mis näisid tulevat Lääne meedia väljaannetest.

Domeenide hulka kuulusid võltsingud, mis jäljendasid Reutersi, Der Spiegeli, Bildi, Le Monde'i, Le Parisien'i, Welt'i, FAZ'i, Süddeutsche Zeitung'i, Delfi ja teiste sisu, ja nende eest maksti krüptovaluutades nagu bitcoin, selgub FBI vandetunnistuses.

Vene psühholoogilise sõjapidamise meeskond pidas Saksamaad eriti haavatavaks Venemaa mõju suhtes. "Saksamaalased on rohkem sõltuvad kui prantslased," seisab ühes Vene dokumendis, viidates tõenäoliselt Saksamaa majanduslikule sõltuvusele Vene gaasist ja ekspordist.

"Esiteks peame diskrediteerima USA-d, Suurbritanniat ja NATO-t ja teiseks veenma sakslasi vastanduma ebaefektiivsele sanktsioonipoliitikale," tsiteerib FBI üht sisemist Vene märkust.

Teine Sotsiaalse Disaini Agentuuri dokument kirjeldab operatsiooni nimega "Rahvusvahelise konflikti õhutamine," mis oli suunatud spetsiaalselt Prantsusmaa ja Saksamaa vastu.

Selle eesmärk olevat sisemiste pingete eskaleerimine Venemaa Föderatsiooni huvide edendamiseks. Samuti reaalsete konfliktide mõjutamine ja konfliktisituatsioonide kunstlik loomine võltsartiklite, mõjutajate ning sihitud postituste ja kommentaaride kaudu sotsiaalmeedias.

Vene dokumendist selgub, et eesmärk oli destabiliseerida ühiskondlikku olukorda Prantsusmaal ja Saksamaal, levitades täiendavaid valeväiteid, võltsvideoid, dokumente ja telefonikõnede salvestusi, kommentaare sotsiaalmeedias ning võltse ja reaalseid tsitaate suunamudijatelt.