Pärnus algas esimest korda korraldatav festival Pärnu Jõe Nädal

Festival avati umbes 80 veesõiduki ühise sõiduga Pärnu jõel.

Laupäeval toimus ka kalapüügivõistlus.

"Pärnus on nii, et vahet ei ole, kus sa parasjagu oled – lähim jõgi on viie minuti kaugusel. Ja järelikult kui me oleme kesklinnas, südalinnas, siis me oleme tegelikult jõe ääres," ütles festivali korraldaja Olav Karulin. "Tegelikult meil on jõed väga alakasutatud, meil ei ole ainult üks jõgi Pärnus – meil on neid neli vähemalt."

Karulini sõnul on Festivali eesmärk väärtustaga Pärnu jõge ning ettevõtteid.

"Jões sa saad ujuda, saad kala püüda, sa saad paadiga sõita, meil on ägedaid asju, mida saab teha, et seda me üritame rõhutada," sõnas Karulin.

"Me tahame väärtustada jõge ja me tahame tegelikult väärtustada Pärnu ettevõtteid. Täna meil on kontserdid vägevad, homme meil on huvialamess täiskasvanutele, homme meil on laat," lausus ta.