Talupidajate sõnul on tänavune sügis saagi koristamiseks soodne

Tänavune sügis on saagi koristamiseks soodne, ütlevad talupidajad. Viljasaak on parem kui eelmisel põua-aastal ja kartul kvaliteetne, kuigi seda kasvatatakse Eestis aina vähem. Talirapsi külvamise mõte hakkab aga kaduma, sest lubatud kahjuritõrjevahendid ei mõju kahjuritele.

Tänavune vili on enamuses koristatud. Talupidajad on hakanud kartulit võtma. Ja ütlevad, et tänavune suvi polnud maaharijale halb.

"Tänavune aasta oli kindlasti oluliselt parem. Kohati võib-olla tegi liigvesi liiga, aga keskmine saak tuleb kindlasti oluliselt parem kui eelmine aasta," lausus Eestimaa talupidajate keskliidu nõukogu esimees Kalle Hamburg.

Ka Raubri juhataja Priit Rosenberg ütles, et tänavune saak on parem kui eelmisel aastal.

Kasutatav põllumajandusmaa pind on aga eelmise aastaga võrreldes vähenenud 4400 hektari võrra. Kümne aasta jooksul on kartuli kasvupind kahanenud 80 protsenti, taasiseseisvumisest alates 95 protsenti.

"Eestis kartulitööstust ei ole. Iga mugul võitleb oma koha pärast poeletil. Kui Euroopas kartulikasvataja teeb 80 protsendi peale lepingu tööstusega ja 20 protsenti mängib jaekaubanduses, siis meie kartulikasvatajad mängivad 100 protsenti (jaekaubanduses)," ütles Hamburg.

Viimastel aastatel on teravilja kogu kasvupind vähenenud. Mõnevõrra on suurenenud suvinisu, rukki ja kaera kasvupind. Samuti on suurem suvirapsi ja rüpsi kasvupind. Talirapsi kasvatamise mõttekus on aga suure küsimärgi all. Tõhusad putukatõrjevahendid on keelatud.

"Aastaid tagasi olid süsteemsed preparaadid, mis liikusid taimemahlaga. Täna on ainult kontaktsed – see tähendab seda, et kui kahjur on taime peal, kui ta pihta saab, siis ta hävib. Aga kui ta parasjagu öösel pikutab kuskil lehe all, siis ta pihta ei saa. Hommikul ärkab üles ja jätkab söömist," rääkis Hamburg.