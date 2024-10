Mäos avatud viljaterminal mahutab 50 000 tonni tera- ja kaunvilja

Kevili juhatuse esimees Hannes Prits ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kuigi Mäo teraviljaterminal avati 18. oktoobril, alustati seal tera- ja kaunviljade vastuvõtmist juba juulikuus.

Vilja varumine on läinud üle ootuste hästi. "Eestis kindlasti sellel aastal mingi rekordaasta ei olnud, pigem harju keskmine või pisut allapoole. Aga konkreetne terminal tegi väga korraliku tulemuse ja põllumeeste huvi siia vilja tarnida oli isegi meile üllatuslikult suur," rääkis Prits.

Üks, mis põllumehi Mäosse vilja müüma meelitab, on hea asukoht.

"Kasu on puhtalt sellest, et logistiliselt teeb see meie majandamise ja transpordi hoopis paremaks kui see oli varem ja kui iga mees oma asja kodus ajas," ütles Rannu kandi teraviljakasvataja Üllar Kaaver.

Kevilil on nüüd kolm viljaterminali, kuid Mäo eelis on see, et seal on kaks kuivatit, mis lubab kohapeal kuivatada ka kaunvilju – hernest ja uba. Esimesed 3000 tonni Mäo viljaterminalis kuivatatud hernest on juba Norra poole teelegi saadetud.

"Valdav enamus siia kogutud teraviljast läheb tegelikult eksporti. Nisu peamiselt Aafrikasse, odra puhul meil veel kokkuleppeid ei ole, aga traditsiooniliselt oleme viinud Hispaaniasse, Portugali. Hernes ja uba pigem kauplevad Skandinaavia peale," selgitas Prits.

Järgmises ehitusetapis valmib Mäo terminalis veel üks teravilja puisteladu, aga samuti seemnekeskus ja taimekaitseladu. Regoinaal- ja põllumajandusminister Piret Harmann ütles Mäo viljaterminali avamisel, et see on hea näide Eesti põllumeeste väga heast koostööst.

Koos kinnistu ja tehnoloogia ostu ning ehitamisega kulus kompleksi esimese etapi rajamiseks 14 miljonit eurot.