Ühendkuningriigi ja USA välisminister sõidavad koos Ukrainasse

"Ma võin kinnitada, et Tony ja mina reisime sel nädalal Kiievisse. Selline ühine visiit on esimene üle kümne aasta," ütles Lammy ühisel pressikonverentsil Blinkeniga.

USA kõrgeim diplomaat saabus Ühendkuningriiki kahepäevasele visiidile 9. septembril, et arutada olukorda Ukrainas ja Lähis-Idas.

Londoni pressikonverentsil kinnitasid Blinken ja Lammy, et nad on täielikult ühel meelel vajaduses reageerida Iraani pahatahtlikule tegevusele piirkonnas ja sellest kaugemal.

Viimased meediaraportid on näidanud, et Iraan on tarninud Venemaale sadu ballistilisi rakette, mis on toeks Vene vägedele sõjas Ukraina vastu.

Blinken kinnitas neid teateid oma visiidi ajal Ühendkuningriiki ja ähvardas Teherani edasiste sanktsioonidega nende tarnete tõttu.

"Oleme hoiatanud Teherani avalikult ja oleme hoiatanud Teherani eraviisiliselt, et selline samm oleks ohtlik eskalatsioon," ütles Blinken. "Venemaa on nüüd saanud need raketitarned."