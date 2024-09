Venemaa tühistas kuue luuramises süüdistatud Briti diplomaadi volitused

Venemaa julgeolekuteenistus FSB teatas reedel, et kuue Briti diplomaadi akrediteeringud on tühistatud, kuna neid kahtlustatakse spionaažis ja Venemaa julgeoleku ohustamises.

"Vastumeetmena Londoni mitmetele ebasõbralikele tegudele on Venemaa välisministeerium tühistanud Briti Moskva saatkonna poliitilise osakonna kuue töötaja akrediteeringu," seisab avalduses.

FSB heidab Briti diplomaatidele ette "õõnestustegevust ning luuramist". Samuti väidab FSB, et sel on "dokumentaalsed" tõendid, mis kinnitavad diplomaatide osalust Londoni "rahvusvahelise poliitilise ja sõjalise olukorra eskaleerumise koordineerimisel".

Väidetavalt koordineerib Briti välisministeeriumi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia osakond samme, mille eesmärk on kutsuda esile Venemaa "strateegiline lüüasaamine".

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles, et tema ministeerium nõustub täielikult FSB "hinnanguga nende niinimetatud Briti diplomaatide tegevusele". Ta märkis samuti, et Briti saatkond on suures osas eiranud Viini konventsiooniga seatud piiranguid,

Telekanal Rossija-24 näitas kuue diplomaadi pilte ning edastas kaadreid, mille puhul väideti, et nad on riigist lahkumas.

Teade lisab, et välisdiplomaadi akrediteeringu tühistamine toob automaatselt kaasa väljasaatmise.

Ametlikku teavet kuue kõnealuse diplomaadi isikute kohta veel pole.