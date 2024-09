Tänavu on erakordselt hea jõhvika-aasta

Eesti rabades on jõhvikad valmis saanud. Korjajate sõnul on tänavu erakordselt hea jõhvika-aasta, marjad on suured ja ilusad ning neid on tohutult.

Pisikese ämbri korjasin ma täis juba umbes 10 minutiga. Ja sel sügisel ei pea väga palju pingutama, et head jõhvikakohta leida, sest rabad on jõhvikaid täis.

Et jõhvikad õitsevad juuni alguses, võib selline marjaküllus olla tingitud erakordselt soojast suve algusest. Vihm on marjad ka suureks paisutanud.

"Mu kogemust jõhvikal käia on pea 60 aastat. Ja ma ütlen, et sellist aastat mina ei mäleta. On olnud üksikuid aastaid, kus on tõesti palju (jõhvikaid), aga sel aastal on tõesti nii, et ükskõik, kuhu sa astud, on (jõhvikaid) iga pool. Kes jaksab, võib korjata külmadeni ja kevadeni välja," lausus loodusajakirjanik Kristel Vilbaste.

Jõhvikahooaeg toob paraku alati päästeametile tööd juurde. Vilbaste soovitus on eksimise ennetamiseks pidevalt tagasi vaadata ja maamärke tähele panna. Jalga tasub panna pika säärega kummikud.

"Suurem mari tundub tänavu olema märjemates kohtades. Vanasti öeldi selle kohta, et peab olema pika hargivahega inimene, et jaksad üle mätaste astuda ja üle vee kahlata. Aga vett nii palju ka ei ole kui mõnel aastal," ütles Vilbaste.

Laeva soos oli reedel näha veel mitmeid teisi marjulisi. Kõigil nägu naerul, olgu selle põhjuseks siis raba vaikus ja rahu või korralik marjasaak.

"Marju on palju soo peal, võite kõik korjama tulla. Kõigile jagub," lausus jõhvikaid korjanud Raivo.

"Vaadake, kui ilusad marjad Laeva soos. 15 liitrit kindlasti (korjasin), kui mitte rohkem," ütles Elli.