Kusti Salmist sai Frankenburgi tegevjuht

ERR küsis juba 3. septembril Frankenburg Technologies esindajalt, kas lisaks Martin Heremile on ettevõttega liitumas ka Kusti Salm. Siis vastati ERR-i päringule, et Frankenburg Technologies on kiiresti arenev ja kasvav ettevõte ning uusi meeskonnaliikmeid otsitakse pidevalt.

"Praegu on otsingute põhiraskus suunatud tooteinseneridele ja tootmise käimalükkajatele. Kui meiega peaks liituma avalikkusele huvi pakkuvaid isikuid, siis anname teada," vastas ettevõtte esindaja.

Salm on ligi 20 aastat töötanud kaitsevaldkonnas ja olnud muu hulgas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor.

"Tegevjuhi otsinguil soovisime leida kedagi, kellel oleks sügav arusaam kaitsevajadustest, juhtimiskogemus Euroopa tasandil, terav ohutaju ning tugev ettevõtlik ellusuhtumine," põhjendas Salmi värbamist Frankenburgi kaasasutaja Taavi Madiberk kaks nädalat hiljem saadetud pressiteates.

"Järgmise sõja võitmine on olnud minu missioon kogu mu karjääri jooksul. Frankenburg pakub ainulaadset võimalust seda tööd jätkata, et arendada tehnoloogiaid, mis aitavad võita järgmise sõja," ütles Salm.

Sel aastal asutatud Frankenburg Technologies on kaitsetehnoloogia ettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis ja Ukrainas, keskendudes uuenduslike, masstootmiseks valmis õhutõrjerakettide arendamisele ja tootmisele.

Salm lahkus kaitseministeeriumi kantsleri ametist augusti lõpus.

Alates septembrist töötab Frankenburg Technologies strateegilise nõustajana endine kaitseväe juhataja Martin Herem. Frankenburgi juhatusse kuulub ka Veiko-Vello Palm, kes oli Heremi ja Kusti Salmi favoriit kaitseväe juhataja kohale, kuid seda kohta ei saanud ning lahkus kaitseväest.