Eesti relvafirma annab Ukrainale testimiseks õhutõrjerakette

Väljaande The Kyiv Independent vahendatud teate kohaselt jõuavad esimesed droonide allatulistamiseks mõeldud raketid Ukrainasse lähikuudel. Raketid suudaksid tabada kuni kahe kilomeetri kõrgusel asuvaid vaenlase sihtmärke.

"Meie eesmärk on aidata Ukrainal see sõda võita. Selleks pakume neile meie odavate rakettide katseeksemplare, mis on mõeldud õhusihtmärkide, peamiselt mehitamata lennuvahendite alla tulistamiseks," ütles ettevõtte Frankenburg Technologies tegevjuht, endine kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Salm kohtus Ukraina asekaitseminstri, brigaadikindral Anatoli Klotškoga ning arutas rakettide testimist, teatas The Kyiv Independent.

Koostöö järgmiseks sammuks saab Ukraina kaitseministeeriumi teate kohaselt kokkulepe rakettide tootmise rahastamiseks. Kui katsetused osutuvad edukaks ning Ukraina kaitseministeerium ja Eesti ettevõte jõuavad kokkuleppele nende relvade kasutuselevõtuks, või Ukraina asuda ka ise neid tootma, seisab teates.

Frankenburg Technologies on 2024. aastal asutatud ettevõte, mille peakorter on Tallinnas, aga mis tegutseb lisaks Eestile ka Lätis ja Ukrainas.

Eesti ja Ukraina sõlmisid tänavu 26. juunil kümneks aastaks kahepoolse julgeolekuleppe, mille kohaselt toetab Eesti Ukrainat aastas 100 miljoni euro väärtuses kaitsevarustusega, panustades aastatel 2024-2027 vähemalt 0,25 protsenti oma sisemajanduse kogutoodangust (SKT) Ukraina sõjalisse toetamisse. Tallinn ja Kiiev hakkavad regulaarselt pidama ka strateegilist dialoogi ning süvendavad sõjalis-tööstuslikku koostööd, seisab samas.

Ukraina on palunud oma lääne partneritelt täiendavat abi õhukaitse tugevdamiseks, kuna Venemaa on suurendanud õhurünnakuid Ukraina linnadele ja energiataristule.