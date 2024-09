Viimased päevad on Eestis püstitanud uusi soojarekordeid

Eesti meteoroloogiajaamad on alates reedest mõõtnud uusi soojarekordeid. Kuu keskmine temperatuur on 17. septembri seisuga 17,8 kraadi, mis on juba 2,2 kraadi võrra soojem möödunud aasta rekordsoojast septembrikuust.

16. septembri kõige kõrgem temperatuur mõõdeti Võrus, kus sooja oli 27,1 kraadi. Kõige kõrgem vahe eelneva rekordiga võrreldes ehk 4,8 kraadi oli aga Jõhvis. Rekordeid mõõdeti enam kui 15 ilmajaamas.

"Üle terve Eesti oli eile eelnevatest rekorditest kõrgem. Täna on näha, et Ida-Eesti on see kant, kus rekordid saavad löödud, osaliselt ka Lõuna-Eesti. Ja vahe eelmise kuupäevaga on 77 aastat nii Narvas kui ka Tartus," rääkis sünoptik Ele Pedassaar.

Inimesed nautisid teisipäeval Tallinnas sooja ilma.

"Tegelikult ma mängin sulgpalli ja mul on täna sulgpallitrenn, aga kuna ilm on nii ilus, ma mõtlesin, et ma jään siia ja mängin rannal," rääkis Jüri.

Kristo käis ka ujumas. "Vesi on väga soe. Väga soe. Võib veel minna," ütles ta.

Irina arvas, et teisipäevane veetemperatuur võis Pirita rannas olla umbes 18 kraadi. "Vesi on mitte hästi soe, aga on veel soe. Kui on 15 kraadi, siis ma ei lähe," ütles ta.

Läänemere lähedus tähendab suve pikenemist tõenäoliselt ka järgnevatel aastatel.

"Tänu n-ö suurele soojale radiaatorile meil siin kõrval ööd ei saa nii maha jahtuda, sest meri hoiab siin piisavalt sooja. Ja tõenäosus, et on selliseid sügiseid, selliseid väheke soojemaid just augusti lõppe ja septembri alguseid ja keskpaikasid, on aina suurem," rääkis kliimateadlane Hannes Tõnisson.

Soojarekordite sadu saab nüüd aga murdepunkti.

"Kui saabub pühapäev ehk saabub ka ametlikult sügis, siis kukub kolinal päris jahe õhk Eesti peale. Seal on juba nii, et maapinnal öökülm ja nii edasi," ütles Ele Pedassaar.