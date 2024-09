Südasuviselt soe ilm tõi Eestisse septembrikuu soojarekordid

"Rääkimata rekorditest, päevarekorditest, siis ka see ööpäeva keskmine õhutemperatuur oli täitsa südasuvine ja enamgi veel üle 20 kraadi, nii et nii öö oli soe kui ka päev oli soe," ütles sünoptik Taimi Paljak.

Näiteks Pärnus oli kolmapäeval 28,5 kraadi. Nii sooja ilma pole Pärnus septembrikuus olnud pea 90 aastat. Sarnane ilm jätkus ka neljapäeval.

Kas te olete varem käinud 5. septembril rannas?

"Ei, sellist asja ei ole juhtunud. See ei olnud sellist ilmagi, ei mäleta, et oleks. Mõned päevad on olnud, aga et, et nüüd tulla siia nüüd ekstra sellepärast, ei ole olnud sellist asja," sõnas Valentina, puhkaja Tartust.

Sünoptik Taimi Paljak ütles, et viimase 20 aasta septembrid on olnud normist soojemad ja septembrist on saamas korralik suvepikendus. Haruldane on aga see, et soe kestab nii pikalt.

"See, et nii tavatult kaua see kõrgrõhkkond Venemaal vastu peab ja meil siin ilma sooja hoiab - see päris tavaline ei ole just septembris," sõnas Paljak.

Paljaku sõnul oli tänavune suvi tavapärasest soojem.

"Suvi oli keskmisest soojem. Tavapärasest olid keskmised temperatuurid kõrgemad. Sadusid oli rohkem, nii et kui inimeste käest küsida, siis mõni ütleb, et see oli ka nii lootusetult vihmane suvi. Teisalt jälle mõni ütleb, et vihma tuli õige harva, nii et seda ei jagunud ühtlaselt üle Eesti. Ja päikest oli ka tavapärasest rohkem," rääkis Paljak.