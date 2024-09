Rikke tõttu elektritootmise peatanud Olkiluoto 2 alustab tööd oktoobris

Septembri alguses peatati tuumajaama teise reaktori elektritootmine, kuna ühes generaatoris tõusis õhuniiskus üle lubatud piiri.

Parandustööd pidid aega võtma ligikaudu kolm nädalat ehk reaktor plaaniti tööle saada septembri lõpus.

Nüüd prognoosib ettevõte, et teine ​​reaktor hakkab elektrit tootma kuuendal oktoobril. Ajakava on seega nädala võrra edasi nihkunud, vahendas IS.

Reaktori tootmisvõimsus on 890 megavatti ning selle toodetud elekter moodustab umbes kaheksa protsenti Soomes kasutatavast elektrist.

Ka Soome tuumajaama Fortumi Loviisa esimene reaktor on praegu hoolduses. Selle reaktori võimsus on 500 megavatti.

Koos Olkiluoto teise reaktoriga on mõju Soome elektrivarustusele tuntav.