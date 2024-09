Laupmaa lubas augustis annetajate raha välja maksta, kuid ei teinud seda

ERR kirjutas augustis, et annetusplatvormi toeta.me eestvedaja Henri Laupmaa pole juunikuust saati maksnud tagasi annetajatelt Ukraina abistamiseks kogutud raha.

Kampaania korraldajad on üritanud raha kätte saada rohkem kui aasta aega, kuid Laupmaa on maksnud raha välja ebaregulaarselt ja osade kaupa.

Droonikampaania üks korraldaja Roy Strideri väitis augustis, et kuigi Laupmaa soovib firma Threod droonitootjatega kohtuda, pole neil kohtumise vastu huvi ja nad ootavad vaid annetajatelt kogutud raha väljamaksmist.

Laupmaa väitis augustis ERR-ile, et teeb ikkagi droonitootjatega kokkusaamise ja et "saame selle projektiga paari nädala jooksul joone alla tõmmatud."

Strider märkis, et Laupmaa väide, et droonitootjatega on kohtumine kokku lepitud, ei vasta tõele.

Kuu aega hiljem pole kampaania korraldajad lubatud raha kätte saanud.

"Laupmaa pole raha ära maksnud. Droonitootja on talle kirjalikult väljendanud soovimatust kohtuda ja midagi arutada, ootus on ainult see, et Laupmaa võõra raha sihtotstarbeliseks eesmärgiks kasutamiseks tagastaks," sõnas Strider.

Strider märkis, et Laupmaa tagastas neljapäeval 4000 eurot, kuid on võlgu 32 000 eurot.

ERR küsis Laupmaalt, mis põhjusel pole ta raha endiselt üle kandnud.

"Kahjuks on meie vaheline usaldus kannatada saanud ja me ei ole Threodi juhatajaga veel kohtunud nagu me välja pakkusime. Eks me teeme seda siis, kui on projektile joon alla tõmmatud," vastas Laupmaa.

Ta lisas, et tegi sel nädalal ühe makse (4000 eurot) ja et "tasumine toimub nii kiiresti kui võimalik".

Strider ütles ERR-ile, et Laupmaa olevat väljendanud soovi droonitootjatega kokku saada, eesmärgiga koostada annetajatele uudiskiri.

"Vaatamata sellele, et inimene varastas annetajate raha ära, ta esitleb end, või püüab esitleda, jätkuvalt nagu mingit korjanduse juhti, kes saadab (omastamise kahtlustusega kriminaaluurimise all olles) välja toetajatele uudiskirju. Hämmastav," sõnas Strider.

Annetuskampaaniaga koguti raha, et osta Eesti ettevõttelt Threod Systems 21 drooni, mis oleks varustatud GPS-i segamise vastaste seadmetega. Sellised seadmed pikendavad rindel droonide eluiga ning aitavad vältida Venemaa elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Lisaks muusik ja kirjanik Roy Striderile vedasid droonikampaaniat teiste seas eest ka riigikogu liikmed Eerik-Niiles Kross ja Juku-Kalle Raid.