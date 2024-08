Laupmaa pole mitu kuud annetusraha välja maksnud

Annetusplatvormil toeta.me toetasid annetajad kampaaniat Ukrainasse droonide saatmiseks ligi 225 000 euroga, mida aga platvormi eestvedaja Henri Laupmaa ei maksnud kampaania korraldajatele välja.

Kampaania korraldajad on üritanud raha kätte saada rohkem kui aasta aega, kuid Laupmaa on maksnud raha välja ebaregulaarselt ja osade kaupa.

Viimati maksis Laupmaa raha tagasi juunis ning lubas siis ka droonitootjatega suhelda. Ta väitis siis ERR-ile, et olukord hakkab lahenema ning kinnitas, et kogu raha saab droonitootjatele makstud.

Juunis tagastas Laupmaa droonitootjatele 45 000 eurot, pärast mida jäi 225 000 eurost välja maksmata veel 36 000 eurot.

Droonikampaania ühe korraldaja Roy Strideri sõnul pole Laupmaa aga juunikuust saati Ukraina abistamiseks kogutud raha välja maksnud.

"Mingeid arenguid või liigutusi pole vahepeal Laupmaa poolt toimunud, vaatamata lubadustele," kommenteeris Strider.

Strider ütles, et Laupmaa pidi soovima droonitootjatega kokku saada, et "midagi arutada, edasist tegevust kokku leppida".

"Aga minu meelest meil pole temaga midagi arutada – maksku võlg ära, võtku karistus vastu ja ärgu tehku kurja enam," märkis Strider.

Laupmaa ERR-i päringule ei vastanud.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas septembri keskel kriminaalmenetlust, et kontrollida teavet, mille kohaselt on veebipõhisel annetusplatvormil toeta.me toimunud heategevusprojekti käigus kogutud summa väidetavalt ebaseaduslikult omastatud.

Annetuskampaania korraldajatega sõlmitud kokkuleppe kohaselt pidi Laupmaa kogu kampaaniaraha üle kandma eelmise aasta 23. oktoobriks. Sellest ajast alates on Laupmaa tagastanud raha osade kaupa.

Selle aasta alguses kustutas äriregister toeta.me annetusplatvormi juriidilise keha.

ERR uuris prokuratuurist, mis seisus on Laupmaa menetlus.

Prokuratuurist vastati, et eelmise aasta sügisel Henri Laupmaa ning mittetulundusühingu Infograafika ja Ergonoomika Instituut suhtes alustatud kriminaalmenetlus on kohtueelse uurimise etapis ning seetõttu ei saa majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur praegu avalikustada, milliseid menetlustoiminguid on läbi viidud ja milliseid tõendeid on nende toimingute käigus kogutud.

"Samas võime kinnitada, et H. Laupmaale ega talle kuulunud MTÜ-le esitatud kahtlustuse sisu pole menetluse jooksul muutunud. Samuti on käimasoleva uurimise käigus selgumisel, millise menetlusliku otsuse prokuratuur tegevuse lõpetanud MTÜ suhtes teeb," lisas prokuratuur.

Annetuskampaaniaga koguti raha, et osta Eesti ettevõttelt Threod Systems 21 drooni, mis oleks varustatud GPS-i segamise vastaste seadmetega. Sellised seadmed pikendavad rindel droonide eluiga ning aitavad vältida Venemaa elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Lisaks muusik ja kirjanik Roy Striderile vedasid droonikampaaniat teiste seas eest ka riigikogu liikmed Eerik-Niiles Kross ja Juku-Kalle Raid.