Galerii: Tallinnas avaldati meelt Iisraeli tegevuse vastu Palestiina aladel

Meeleavalduse korraldajad teatasid, et Vabaduse väljakul avaldatakse laupäeval rahumeelselt meelt Iisraeli ebaseadusliku ja inimsusevastase tegevuse vastu Palestiina aladel nii Gazas kui ka Jordaania jõe Läänekaldal.

Igasugune vihakõne, islamofoobia ja antisemitism on üritusel rangelt keelatud, teatasid korraldajad.

21. september on ka rahvusvaheline rahupäev, mis on ÜRO poolt 1981. aastal välja kuulutatud päev, mis on pühendatud maailmarahu hoidmisele, loomisele ning sõjategevuse ja vägivalla lõpetamisele.