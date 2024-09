Üle kallaste ajanud Doonau on tekitanud miljardites eurodes kahju

Tulvavee alla on jäänud ka kuulus Margiti kuurortsaar. Linnamajandusele, eriti turismile tehtud kahju on väga suur, veel hullem on aga Budapestil seiskunud laevaliiklusega, mis mõjub halvasti juba kogu Ungari majandusele.

"Minu arust on see linnaelanikele hirmus, sest arvan sel olevat suured majanduslikud tagajärjed, sest jõgi pole üleujutuse tõttu ju laevatatav ning tulvavesi on ka palju kahju teinud," ütles Taani turist Merete Nilsen.

"Kogu see vihm igal pool, nii Saksamaal kui ka siin, on vist kliimamuutusest tingitud, sest tavaliselt meil pole suvel nii palju vihma ja vett. Aga mis meie sinna parata saame," lausus Budapesti elanik Zoltan Nagy.

Üle kallaste ajanud Doonau on igal pool jätnud endast maha mutta mattunud majad ja tänavad, lõhutud sillad, vooluga esialgsest asupaigast kaugele triivinud autod ja muu varanduse. Kahju tuleb kokku arvata miljardeis eurodes.

Doonau pole aga ainus jõgi, mis viimaseil päevil tohutult üle ajanud. Erakordne suurvesi on ka Elbel, Vltaval ja paljudel teistel jõgedel. Tšehhimaal, kus laupäeval toimusid senati ja kohalike volikogude valimised, pidid inimesed tulvade tõttu kohati hääletama kiiruga kokku klopsitud jaoskondades

"See on konteiner. Päästeameti konteiner, mis toodi siia, sest päris valimisjaoskonnad on vee alla jäänud," selgitas Olomouci maavanem Josef Suchanek.

Kardetakse, et tulvade tõttu jääb valimisaktiivsus tavapärasele tublisti alla. Kas nii palju, et selle tõttu Tšehhi vabariigi senati koosseis ja koos sellega ka poliitilised jõujooned oluliselt muutuvad, selgub hiljemalt pühapäeva õhtuks, kui kõik hääled kokku loetud.