Rumeenia sõjavägi üritab plahvatustega päästa tuumajaama tööd

Rumeenia jätkab tegevusi kuuma ilma tõttu kuivaks jäänud Doonau jõe veetaseme tõstmiseks, et tagada Cernavoda tuumajaama töö. Katsed jõeäärseid kaljusid õhku lasta, et tekitada lisaveele juurdepääs jõesängi, ebaõnnestusid.

Cernavoda tuumajaam annab tavaliselt viiendiku kogu Rumeenia elektrist, praegu aga ilmselt mitte nii palju, sest jaama esimene reaktor on juba välja lülitatud. Doonau erakordselt madala taseme tõttu jahutusvett ei jätku.

Energeetikaekspertide hinnangul ei tohi Rumeenia endale aga mingil juhul lubada ka teise reaktori väljalülitamist, vaid see tuleb iga hinna eest käigus hoida. Ainus võimalus selleks on Doonau jõkke vett juurde juhtida, et veetase tõuseks.

Tuumajaama ümbruses on aga jõel tugevad, kaljused kaldad. Seega tuleb lisaveele sängi rajamiseks mõned kaljud õhku lasta. Sõjaväeinsenerid korraldasid pühapäeval kolm järjestikust plahvatust. Kaljud nende tagajärjel aga paigast ei liikunud.

Esmaspäeval tahetakse uusi plahvatusi korraldada, aga varasemast kaks korda suurema lõhkeainehulgaga. Operatsiooni peakorraldaja on Rumeenia kaitsevägi ning selles osaleb 102 sõjaväelast 16 lõhkamistöödel vajaliku masina ja laevadega. Peale nende löövad kaasa ka Rumeenia veeameti ja mitme muu riigiameti spetsialistid.

Operatsiooni tagajärjel peaks voolama rohkem vett Doonau vana jõesängi Bala harru. Just seda haru Cernavoda tuumajaam jahutusvee võtmiseks kasutab. Töödega loodetakse hiljemalt homse päeva jooksul ühele poole saada.

"See on üks väheseid, kui mitte ainus võimalus, mis meil praegu on. Meil on ees augusti kaks esimest nädalat, mille jooksul on meie hinnangul väga raske teist reaktorit käigus hoida," selgitas Rumeenia energeetikaministeeriumi riigisekretär Cristian Busoi, kelle sõnul on lõhkamistööd alles esimene etapp ja seejärel tuleb jõesängi süvendada.

Cernavoda tuumajaam asub Lipnita vallas ning sealse vallavanema sõnul pole Doonau veetase nii madal kunagi olnud.

"Jah, seda on varemgi üritatud, minu mäletamist mööda korraldati 1991. aastal siin plahvatused," meenutas vallavanem Nicolae Dinu, lisades, et pole tegu esimese katsega jõesängi lisavett juhtida.

Tookord katse ebaõnnestus. Osaliste sõnul peab aga seekord veetaseme tõstmine tingimata õnnestuma, sest alternatiive sellele pole.