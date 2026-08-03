X!

Rumeenia sõjavägi üritab plahvatustega päästa tuumajaama tööd

Välismaa
Cernavoda tuumajaam Rumeenias Doonau kaldal
Cernavoda tuumajaam Rumeenias Doonau kaldal Autor/allikas: SCANPIX/INQUAM PHOTOS/George Calin
Välismaa

Rumeenia jätkab tegevusi kuuma ilma tõttu kuivaks jäänud Doonau jõe veetaseme tõstmiseks, et tagada Cernavoda tuumajaama töö. Katsed jõeäärseid kaljusid õhku lasta, et tekitada lisaveele juurdepääs jõesängi, ebaõnnestusid.

Cernavoda tuumajaam annab tavaliselt viiendiku kogu Rumeenia elektrist, praegu aga ilmselt mitte nii palju, sest jaama esimene reaktor on juba välja lülitatud. Doonau erakordselt madala taseme tõttu jahutusvett ei jätku.

Energeetikaekspertide hinnangul ei tohi Rumeenia endale aga mingil juhul lubada ka teise reaktori väljalülitamist, vaid see tuleb iga hinna eest käigus hoida. Ainus võimalus selleks on Doonau jõkke vett juurde juhtida, et veetase tõuseks.

Tuumajaama ümbruses on aga jõel tugevad, kaljused kaldad. Seega tuleb lisaveele sängi rajamiseks mõned kaljud õhku lasta. Sõjaväeinsenerid korraldasid pühapäeval kolm järjestikust plahvatust. Kaljud nende tagajärjel aga paigast ei liikunud.

Esmaspäeval tahetakse uusi plahvatusi korraldada, aga varasemast kaks korda suurema lõhkeainehulgaga. Operatsiooni peakorraldaja on Rumeenia kaitsevägi ning selles osaleb 102 sõjaväelast 16 lõhkamistöödel vajaliku masina ja laevadega. Peale nende löövad kaasa ka Rumeenia veeameti ja mitme muu riigiameti spetsialistid.

Operatsiooni tagajärjel peaks voolama rohkem vett Doonau vana jõesängi Bala harru. Just seda haru Cernavoda tuumajaam jahutusvee võtmiseks kasutab. Töödega loodetakse hiljemalt homse päeva jooksul ühele poole saada.

"See on üks väheseid, kui mitte ainus võimalus, mis meil praegu on. Meil on ees augusti kaks esimest nädalat, mille jooksul on meie hinnangul väga raske teist reaktorit käigus hoida," selgitas Rumeenia energeetikaministeeriumi riigisekretär Cristian Busoi, kelle sõnul on lõhkamistööd alles esimene etapp ja seejärel tuleb jõesängi süvendada.

Cernavoda tuumajaam asub Lipnita vallas ning sealse vallavanema sõnul pole Doonau veetase nii madal kunagi olnud.

"Jah, seda on varemgi üritatud, minu mäletamist mööda korraldati 1991. aastal siin plahvatused," meenutas vallavanem Nicolae Dinu, lisades, et pole tegu esimese katsega jõesängi lisavett juhtida.

Tookord katse ebaõnnestus. Osaliste sõnul peab aga seekord veetaseme tõstmine tingimata õnnestuma, sest alternatiive sellele pole.

Toimetaja: Mari Peegel

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:20

Kommusaar rändesurvest: paanikaks ei ole Eestis põhjust

08:12

Lõiv saavutas maastikuratturite EM-i olümpiakrossis kümnenda koha

07:59

Ukraina ründas drooniarendusega tegelevat ülikooli Belgorodis Uuendatud

07:33

Palestiinlaste teatel hukkus Iisraeli õhurünnakutes Gazale 18 inimest

07:12

Rumeenia sõjavägi üritab plahvatustega päästa tuumajaama tööd

07:04

Trumpi sõnul algavad esmaspäeval uued läbirääkimised Iraaniga

06:49

Aheraineveod Rail Balticu ehitusele hoiavad Tallinna Kopli kaubajaama töös

06:45

Maarika Lepik tuli naistest kirveviskamise maailmameistriks

02.08

U-18 korvpallikoondis kaotas Serbiale ja lõpetas EM-i kümnendana

02.08

Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis Uuendatud

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

02.08

Sõja 1621. päev: Ukraina ründas öösel Engelsi lennubaasi Venemaal Uuendatud

02.08

Ametnikud: plahvatus Venemaa pealinna restoranis oli pommirünnak

02.08

Riik ei plaani kontserdikorraldajatele päästerõngaks maksulangetust

01.08

Alates laupäevast peab politsei mobiilse kiiruskaamera ette märgi paigaldama

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks

02.08

Hirm rahutuste ees muutis Eesti naisluuraja Rootsis kõlvatuks välismaalaseks

01.08

Rändeekspert: migrantide tungimise Ceutasse dirigeeris Maroko riigivõim

02.08

Karusid võib nüüdsest küttida vaid keskkonnaameti eriloal

02.08

Riigikogu juhatus otsib kantseleile uut direktorit

02.08

Itaalia merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri

ilmateade

SPORT

08:12

Lõiv saavutas maastikuratturite EM-i olümpiakrossis kümnenda koha

06:45

Maarika Lepik tuli naistest kirveviskamise maailmameistriks

02.08

U-18 korvpallikoondis kaotas Serbiale ja lõpetas EM-i kümnendana

02.08

Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis Uuendatud

loe: kultuur

02.08

Eesti koorid võidutsesid Itaalia koorifestivalil

02.08

Galerii: Võnke ja Tõrva Tule-Päevade teine päev

02.08

Narva-Jõesuus toimuva festivali "Tuletorn" keskmes on tänavu tuli

02.08

Galerii: Augustibluusi teine päev

loe: eeter

02.08

Robert Jürjendal: muusikuna ei tea sa kunagi, mis ees ootab

02.08

Sulev Valdmaa: lauritsapäeval on tähtsal kohal Kuusalu lood

02.08

Arvamusfestivali uus juht: arutelukultuuri tuleb kasvatada aastaringselt

02.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Aleksei Turovskile

Raadiouudised

02.08

Tartus avati talgupäevaga Eesti Rahva Kolahoov

02.08

Hiiumaa peab tuletornide aastat, tänaseks on Eestis avatud 14 tuletorni

02.08

Vaikses ookeanis küpseb mõõtmisajaloo tugevaim El Niño

02.08

Kindlustusseltsid kutsuvad tähelepanelikkusele reisikindlustuse sõlmimisel

02.08

Päevakaja (02.08.2026 18:00:00)

02.08

Järgmine nädal tuleb suviselt soe

01.08

Sotsiaalmeedia mõjutab inimeste ostukäitumist aina rohkem

01.08

Päevakaja (01.08.2026 18:00:00)

01.08

Narva volikogu kinnitas juhtide palgad ja linnavalitsuse liikmed

31.07

Soodsamad õppelaenu tingimused avavad noortele võimaluse investeerida

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo