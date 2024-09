Õiguskantsler automaksu eelnõus vastuolu põhiseadusega ei näe

Õiguskantsler Ülle Madise vastas Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti küsimusele automaksu eelnõu põhiseaduspärasuse peale ja leidis, et see ei ole põhiseadusega vastuolus.

"Palusite õiguskantsleril hinnata mootorsõidukimaksu seaduse põhiseaduspärasust. Leiate, et mootorsõidukimaksu seadus võib olla põhiseadusega vastuolus, kuna seadus ei näe ette soodustusi

puuetega inimestele, lasterikastele peredele ja maapiirkondades elavatele inimestele. Veel palusite hinnata seaduse formaalset põhiseaduspärasust," seisis Madise vastuses.

"Praeguste andmete põhjal pole alust arvata, et mootorsõidukimaksu kehtestamisel pole arvestatud maksevõimelisust või et see maks on sedavõrd suur, et autoomanikud on sunnitud sõidukist loobuma. Mõistliku määraga varamaksud on põhiseaduse järgi lubatud. Varamaks ei tohiks osutuda konfiskatoorseks ehk sundida inimest autost, kodust vm talle olulisest varast loobuma. Kui mootorsõidukimaks osutub mõnel juhul siiski konfiskatoorseks, on maksumaksjal võimalik maksuteade kohtus vaidlustada ning paluda kohtul hinnata maksu põhiseaduspärasust konkreetse juhtumi põhjal. Seesuguseid juhtumeid ei ole õiguskantslerile praegu teada," kirjutas Madise.

"Leian, et Teie avalduses toodud asjaolude pinnalt pole alust mootorsõidukimaksu seadust põhiseadusevastaseks pidada," vastas õiguskantsler.

Madise märkis, et jätkab vanasõidukite maksustamise ja mootorsõiduki

registreerimistasu kahjujuhtumi korral hüvitamise küsimuse põhiseaduspärasuse analüüsi.

Madise märkis, et praegusel juhul pole õige ega tulemuslik nõuda riigikogult maksuseaduse uuesti arutamist formaalsetel põhjustel. "Kui leiate, et mõni oluline sisuline küsimus on jäänud lahendamata, võite algatada mootorsõidukimaksu seaduse muutmise eelnõu," sõnas Madise veel.