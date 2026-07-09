X!

Õiguskantsler: elamisloa taotlejalt pangaväljavõtte nõudmine on õigusvastane

Eesti
Politsei. Pilt on illustratiivne.
Politsei. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on õigusvastane politsei- ja piirivalveameti (PPA) praktika nõuda elamisloa taotlejatelt pangakontode kahe aasta väljavõtet.

Kirjas PPA peadirektor Egert Belitševile märkis Madise, et PPA töötajad nõuavad elamisloataotluse menetlustes inimestelt pangakonto täielikke väljavõtteid, mõnel juhul enam kui kahe aasta kohta. 

Andmeid on küsitud nii isikliku, ettevõtte kui ka investeerimiskonto kohta. PPA on jätnud ka taotluse läbi vaatamata, kui inimene on keeldunud andmeid esitamast.

Madise märkis, et see on õigusvastane, sest elamisloataotluse menetluses pole lubatud nõuda inimeselt tema pangakontode täielikke väljavõtteid.

Põhiseadus nõuab eraelu kaitset, kuid pangaandmete põhjal võib saada selle kohta teavet.

PPA ametnikud on põhjendanud pangakonto väljavõtete nõudmist vajadusega kontrollida, kas inimesel on piisav legaalne sissetulek, kas ta on kasutanud varem elamisluba eesmärgipäraselt ja tegelikult elanud eestis, ning uurida inimestevaheliste suhete kohta.

Madise kirjutas, et vajadusel saab paluda inimesel esitada konto väljavõte konkreetsete maksete kohta, mis on menetluse jaoks olulised.

Taotluse üle otsustamiseks saab kontrollida ka teisi tõendeid, nagu maksu- ja tolliameti andmeid või paluda inimesel esitada tööandja tõend sissetuleku kohta või konkreetse sissetuleku laekumise kohta.   

Samuti saab küsida muid tõendeid Eestis elamise või peresuhete kohta. Nii ei kohustata inimest avaldama andmeid, mis on tundlikud ja mille avaldamine rikub inimese eraelu puutumatust, kuid mis pole elamisloataotluse üle otsustamisel vajalikud.

Ülle Madise Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kirjas palub Madise viia PPA halduspraktika kooskõlla põhiseaduse ja seadustega ning lõpetada elamisloa taotlejatelt pangakontode väljavõtete nõudmine.

PPA-l on vaja andmeid

PPA vastas õiguskantsleri kantseleile, et pangakonto väljavõtteid küsitakse elamisloa menetluses tavaliselt selleks, et tuvastada, kas inimene on elanud Eestis või mis seos tal teiste inimestega on.

Eestis teenitavat sissetulekut kontrollib PPA maksu- ja tolliameti andmete järgi ja selleks pangakonto väljavõtet ei küsita. 

Kui on kahtlus, et inimene elab püsivalt mõnes muus riigis, kuigi väidab, et elab Eestis, siis on üks võimalus tema elukoha tuvastamiseks vaadata, kus ta oma igapäevaseid kulutusi ja pangatehinguid teeb. 

PPA märkis, et Eestis elamine on üks elamisloa andmise tingimus ja seega on vaja seda kontrollida ja mõnikord tõendamiseks dokumente küsida.

Välismaalaste seaduse kohaselt on inimene kohustatud haldusorgani nõudmisel esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid või tõendeid menetluses tähtsate asjade kohta. Kui inimene seda ei tee, võib PPA jätta taotluse läbi vaatamata.

Siiski pole PPA-l õigust nõuda igasuguseid andmeid, mida võib kuidagi seostada elamisloataotluse asjaoludega. PPA peab andmete nõudmisel alati järgima ka muid õigusakte, mis seavad olulised piirangud sellele, mis andmeid ja kui suures ulatuses inimestelt võib nõuda.

PPA identiteedi ja staatuse büroo juht Liis Valk kinnitas, et PPA tutvub põhjalikult õiguskantsleri soovitusega, mis jõudis nendeni kolmapäeval.

Ta selgitas, et PPA lähtub elamislubade menetluses välismaalaste seadusest. "Välismaalaste seadus ei sätesta täpselt, milliseid andmeid tohib või ei tohi küsida," nentis Valk. 

Inimene ise on välismaalaste seaduse kohaselt kohustatud menetluses kaasa aitama ja vajalikke tõendeid esitama.

"Elamislubade menetluses vaatame iga taotlust eraldi ja lisaandmeid küsime inimeselt vaid juhul, kui esitatud dokumentidest ei piisa veendumaks, et inimeselt on õigus elamisluba saada," lisas ta.

Toimetaja: Merilin Leetna

Samal teemal

teel finaali poole

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:48

Venemaa esitas Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu otsuse kohta kaebuse

16:44

Õiguskantsler: elamisloa taotlejalt pangaväljavõtte nõudmine on õigusvastane

16:26

Arvustus. Hard Rock Laager: veerandsajand tumedat

16:23

Lukas ja Rikand pääsesid üle noatera U-18 MM-il kvalifikatsioonist edasi

16:12

Tõrvas evakueeriti üleujutuse tõttu 10 inimest Uuendatud

16:12

Korraldaja: etnolaager avardab noorte arusaama eri kultuuridest

16:08

Peeter Kaldre: Ankaras algas Euroopa aeg

15:56

Jefimova ja Tribuntsov panevad enne EM-i vormi proovile

15:50

Ligi 3000 põhikoolilõpetajat pole pärast põhivastuvõttu ennast kooli kirja pannud

15:29

FIFA kohtunike juht kaitses kohtunike otsuseid Argentina ja Egiptuse mängus

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.07

Ekspertide sõnul pidanuks ülikoolikorvpall Kerr Kriisast miljonäri tegema

16:12

Tõrvas evakueeriti üleujutuse tõttu 10 inimest Uuendatud

14:03

Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta Uuendatud

08.07

Eestimaa südamesse kerkib uus tankla, riik ehitab maantee sellest eemale

08.07

Suuremate hooldekodude kasum ulatub miljonitesse

08.07

Trump: Iraani relvarahu on läbi Uuendatud

08.07

USA advokaat Kriisa süüdistusest: prokuratuuri tõendite tugevust on vara hinnata

09:49

Ajateenistusse pääseb sel suvel ainult 700 noort

08.07

Trump: USA annab Ukrainale õiguse toota Patriot rakette

08:05

Kontaveit teenis kolmeaastase vahe järel Wimbledoni murul võidu

ilmateade

SPORT

16:48

Venemaa esitas Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu otsuse kohta kaebuse

16:23

Lukas ja Rikand pääsesid üle noatera U-18 MM-il kvalifikatsioonist edasi

15:56

Jefimova ja Tribuntsov panevad enne EM-i vormi proovile

15:29

FIFA kohtunike juht kaitses kohtunike otsuseid Argentina ja Egiptuse mängus

loe: kultuur

16:26

Arvustus. Hard Rock Laager: veerandsajand tumedat

12:21

Suri laulja Bonnie Tyler

12:07

Galerii: 12-kordne Grammy-võitja John Legend andis Tartus kontserdi

11:36

Nädalavahetusel toimuv Tagaranna kirjanduspäev ühendab ajad ja põlvkonnad

loe: eeter

16:12

Korraldaja: etnolaager avardab noorte arusaama eri kultuuridest

14:26

Kits: tšelloga Vivaldi populaarseimat teost mängida on kõrgpilotaaž

12:27

Tuuli Rand: ma ei julgenud pikalt oma rasedusest rääkida

12:03

Langevarjuinstruktor: Kihnu on üks ilusamaid kohti, kus langevarjuga hüpata

Raadiouudised

15:25

Opositsioon suhtub alkoholi kättesaadavuse piiramise mõtetesse valdavalt kriitiliselt

15:20

Raadiouudised (09.07.2026 15:00:00)

13:05

Tallinn soovib saada linnahalli renoveerimiseks raha Euroopa Liidult

12:35

Reedel sajab paiguti hoovihma

12:20

Raadiouudised (09.07.2026 12:00:00)

09:45

Tartu jätkab riigiga kohtuvõitlust hooldereformi kulude hüvitamiseks

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (09.07.2026 09:00:00)

08.07

Sellest sügisest peavad kõik põhikoolilõpetajad haridusteed jätkama

08.07

Siseminister teeb ettepaneku soetada politseile viis uut kopterit

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo