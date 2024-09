Berliinil Saksa autotööstuse abistamiseks häid lahendusi pole

Saksamaa autotööstus on raskustes ning majandusminister Robert Habeck peab esmaspäeval tootjatega ka kriisikõnelusi. Veebiväljaanne Politico toob samas välja, et Saksa valitsusel autotööstusele häid lahendusi pakkuda pole.

Esmaspäeval kohtub Habeck Volkswageni, BMW, Mercedes-Benzi, Continentali ja ametiühingu IG Metall esindajatega.

Habeckil on aga autotööstuse abistamiseks vähe ruumi, kuna Saksamaa eelarve on kehvas seisus, Hiina ja EL-i vahel käärib tüli elektrisõidukite pärast, peale tulevad veel uued EL-i keskkonnaeeskirjad. Riigile seatud ootused on seetõttu väga madalad.

Habeck ütles juba eelmisel reedel, et Volkswagen (VW) peab suure osa probleemidest ise lahendama. Habeck ütles seda Emdeni linnas, kus ta külastas VW tehast.

Hiljuti selgus, et VW kaalub tehaste sulgemisel Saksamaal. Väljaanne Manager Magazin kirjutas, et VW kärbete alla võib minna Emdeni tehas ning ohus on 30 000 töökohta. VW lükkas need väited samas tagasi, vahendas Politico.

Samas ka Mercedes ja BMW on raskustest teatanud. Konkurents Hiinas vähendab Mercedese kasumit, BMW kärpis septembri alguses oma tuluprognoosi.

Polegi selge, mida Habeck saab raskustes olevale autotööstusele pakkuda. Firmad üritavad elektrisõidukite turul kanda kinnitada ja teevad suuri investeeringuid. Samas Saksa autotööstus sõltub endiselt sisepõlemismootoriga autode müügist.

Saksamaal langes augustis aasta varasemaga võrreldes uute elektrisõidukite müük lausa 68 protsenti. See peegeldab turul valitsevat madalseisu, osaliselt põhjustas selle Berliin. Saksamaa lõpetas eelmise aasta detsembris elektrisõidukite toetused, samal ajal on majandus raskes seisus ning tarbijad vähendavad kulutusi.

Föderaaleelarves aga uute toetuste jaoks raha pole, riik üritab hoopis kulutusi kärpida, et vältida suurt eelarve puudujääki. Tööstus siiski soovib, et Habeck hakkaks tegutsema. Kriitikat sai Berliini ja Brüsseli bürokraatia. Samuti leitakse, et laadimistaristu loomiseks ei tehta piisavalt investeeringuid.

Samuti ei toeta Saksa autotöösturid Pekingi-vastaseid tariife, kuna kardavad Hiina vastusamme. Tööstus väidab, et tariifid lähevad neile maksma miljardeid eurosid.

"Tariifid ei tohi jõustuda. Euroopas on oht, et tariifid ja võimalikud vastumeetmed toovad meie tööstusele rohkem kahju kui kasu," ütles lobirühma VDA juht Hildegard Müller.

Saksa autotöösturid teevad nüüd aktiivset tariifide vastast lobitööd. Survet tariifide peatamiseks avaldab juba Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni enda kodupartei, paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU).

CDU juhtiv poliitik Julia Klöckner kutsus Brüsselit ka rangemate heitmestandardite kehtestamist edasi lükkama. Standardid peaksid jõustuma järgmisel aastal. Lobirühmad on hoiatanud, et see võib autotööstusele minna trahvide näol maksma ligi 15 miljardit eurot.