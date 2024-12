Volkswageni Saksamaa tehaste töötajad alustavad esmaspäeval streiki

"Kui vaja, saab sellest suurim kollektiivne kauplemislahing, mida Volkswagen iial näinud," teatas ametiühing.

Kriisis Saksa autohiid on pidanud ametiühingutega kõnelusi alates septembrist, kui teatati kavatsusest sulgeda tehased Saksamaal, kus töötab umbes 120 000 inimest.

Reedel lükkas Volkswagen tagasi ametiühingu pakutud ettepaneku kärpida tööjõukulusid 1,5 miljardi euro võrra vajaduseta sulgeda Saksamaal tehaseid.

Muu hulgas soovitati nii juhatuse kui ka töötajate preemiatest loobuda ning ametiühing ütles, et võib loobuda ka palgatõusunõudest, kui saab vastutasuks mõnes tehases lühema tööaja.

Volkswagen aga teatas reedel, et kuigi ametiühingu pakutud meetmed võivad lühiajaliselt aidata, ei too need ettevõttele lähiaastatel pikaajalist rahalist leevendust.

IG Metall nimetas Volkswageni vastust äärmiselt kahetsusväärseks ning süüdistas ettevõtte juhtkonda töötajate esindajate konstruktiivsete ettepanekute eiramises.