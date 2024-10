Analüütik: Volkswageni tehaste sulgemine on näide Saksa majanduse olukorrast

Volkswagen plaanib Saksamaal sulgeda vähemalt kolm tehast ja koondada kümneid tuhandeid töötajaid. SEB analüütiku Mihkel Nestori hinnangul on see järjekordne näide Saksamaa majanduse keerulisest olukorrast, mille mõjust ei jää puutumata ka Eesti.

Volkswageni teade tehaste sulgemise kohta on tekitanud ettevõtte Saksamaa töötajates hirmu.

"Peame vaatama, kuidas saame oma pered toita ja mis ootab seda piirkonda ees, sest sellel on nii isiklikke kui ka piirkonda ja tegelikult kogu Saksamaad mõjutavaid tagajärgi," sõnas Volkswageni töötaja Britta John.

"Ühest küljest see nüüd tragöödia ei ole sellepärast, et ainuüksi Saksamaal on Volkswageni kontsernil 10 tehast. Kui neist kolm pannakse kinni ja lisaks koondatakse mõnikümmend tuhat inimest, see on selline turuga kohanemine," kommenteeris Autogeeniuse portaali tegevtoimetaja Elmar Ots.

Volkswagenil on Saksamaal 300 000 töötajat. Enamik neist kuulub ametiühingusse, mis on nõudnud töötajatele palgatõusu ja ähvardanud streikidega.

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori hinnangul pole välistatud, et tehaste sulgemisjutt on tööandja laveerimisvahend ja lõpuks nii palju koomale ei tõmmata.

Saksamaa autotööstuse probleemid on aga pikaajalised. Vanasti suutsid need müüa kalleid autosid Hiinasse, kuid viimased 10 aastat on Hiina jõuliselt pingutanud, et ise selles tööstusharus domineerida. Samuti venitas Saksa ettevõte elektriautode tootmisega.

"Siis hakati neid investeeringuid hästi palju tegema ja võib-olla jäädi turule ka natukene hiljaks. See esimene vaimustus on justkui mööda läinud, kui nüüd nende tootmisvõimsus on saavutanud tipu," ütles Nestor.

10 aastat tagasi osteti Euroopas rohkem kui 15 miljonit uut autot, nüüd umbes viis miljonit vähem. Elmar Otsa sõnul on selge, et kui kolmandik turust ära kukub, siis peab midagi ette võtma. Volkswagen on tema arvates niigi kaua oodanud.

"Volkswageni kontsern on selline omamoodi veider kapitalismivorm, kus firma omanike ja hääleõiguslaste seas on näiteks Alam-Saksi liidumaa valitsus ja eks nemad on kindlasti seal elanike tööhõive ja kõige muu eest väljas. See kasumi teenimine tundub, et pole enam pikemat aega ülesanne number üks. Seda agooniat on seal tegelikult venitatud päris kaua," selgitas Ots.

Volkswageni hädad on Nestori arvates üks kõige värvikam näide sellest, mis Saksamaa majanduses praegu toimub. Kehv aeg seal ei tähenda aga head ka Eestile.

"Soome ja Rootsi jaoks, kuhu kõige enam Eesti kaupa viiakse, on Saksamaa kõige tähtsam ekspordipartner ehk siis, kui läheb väga halvasti Saksamaa majandusel, ei ole ka Soomel ja Rootsil loota, et seal mingi imetabane kasv saaks olla," selgitas Nestor.

Olukord on keeruline veel teistelgi Euroopa autotootjatel. Näiteks Stellantisel, mille alla kuulub üle 10 automargi, sealhulgas Fiat ja Peugeot.