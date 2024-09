Allikad: Tippökonomist kritiseeris Xi-d ja kadus avalikkuse vaateväljast

Zhu Hengpeng oli Hiinas asuva maineka majandusinstituudi asedirektor ning on nüüd uurimise all. Hiina majandus on samas raskustes, kompartei aga ei salli kriitikat.

Xi juhtimisel on kompartei oma haaret riigi üle suurendanud veelgi, mitmed mõjukad ärimehed ning teadlased on vahistatud. Zhu saab sel kuul 55-aastaseks ning ta vahistati kevadel, vahendas The Wall Street Journal.

Allikate teatel toimus Zhu vahistamine pärast seda, kui ta oli väidetavalt teinud märkusi, mis Hiina kontekstis pole poliitiliselt korrektsed. Tema märkused sisaldasid ka kommentaare Hiina majanduse kohta, kaudselt sai kriitikat ka Xi Jinping.

Zhu töötas aastakümneid juhtivatel ametikohtadel, ta keskendus tervishoiuga seotud majandusküsimustele. Nüüd on tema karjäär läbi ning Zhu täpne asukoht pole teada.