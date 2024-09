Karis kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu reformima

ÜRO Julgeolekunõukogu suutmatus rahvusvahelistes kriisikolletes konflikte lahendada on langetanud maailmaorganisatsiooni usaldusväärsust. Seetõttu kutsus Karis Eesti poolt ÜRO Peaassambleel peetud kõnes kõiki maailma liidreid üles julgeolekunõukogu reformima.

Karise sõnul on rahvusvahelise rahu tagamiseks muudatused ÜRO-s vältimatud. Samas tõdes ta, et nõnda suures organisatsioonis, kus [ÜRO Julgeolekunõukogu alalitstel] liikmetel on ka vetoõigus, ei ole lihtne reforme läbi viia.

"Selge on see, kui on osapooled ja osadel on vetoõigus, siis on võimalik ju ka seda vetostada, seda ideed, et midagi peaks reformima. Aga see surve on ju järjest kasvanud. Praktiliselt igas kõnes sellest räägitakse. See tähendab, et see valmisolek, see foon on olemas, et midagi peab juhtuma," ütles Eesti riigipea.

Karis lisas, et ÜRO liikmed peavad nõudma ÜRO Julgeolekunõukogult suuremat vastutust ning vetoõiguse kasutamine tuleks üle vaadata, et agressorid ei saaks end sellega kaitsta.

President lisas, et tugevdada tuleks ÜRO Peaassamblee rolli ning vastutust rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamisel.

Küsimusele, et kui ka möödunud aastal oli Eesti üks põhisõnumeid julgeolekunõukogu reformimine, siis kas ka järgmisel aastal tuleb Eesti sama sõnumiga või on tunda, et kuskilt hakkab juba jää liikuma, vastas Karis: "Usutavasti hakkab liikuma, sest ükskõik, kellega siin räägid, alates ka ÜRO enda juhtidest, kuni riikide liidriteni, siis kõik ju sellest räägivad. Mingid sammud kindlasti astutakse."

Oma kõnes rõhutas president Karis vajadust jätkata Ukraina toetamist ning võtta Venemaa agressorina vastutusele.

ÜRO Peaassamblee jätkub ka kolmapäeval riigikõnedega. Järjekorras neljandana astub kõnepulti Ukraina president Volodõmõr Zelenski.