Saksamaal ei õnnestunud saada kohta ÜRO Julgeolekunõukogus

Saksamaal ei õnnestunud kolmapäeval esimest korda tagada kohta ÜRO Julgeolekunõukogus, sest Portugal ja Austria said 2027. aastal algavatele kahele Lääne-Euroopa kohale rohkem hääli.

ÜRO Julgeolekunõukogus on 15 liiget: viis alalist (USA, Venemaa, Hiina, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik) ning kümme liiget, kes valitakse kaheks aastaks ja kelle kohad on jaotatud maailma eri piirkondade vahel.

Peaassamblee korraldatud salajasel hääletusel Euroopa kohtadele pälvisid Portugal ja Austria vastavalt 134 ja 131 häält, Saksamaa aga 104.

Hääletuse ajal viibis New Yorgis ka Deutsche Welle ajakirjanik Benjamin Alvarez Gruber, kes märkis, et Saksamaa on ÜRO suuruselt teine panustaja. Gruberi sõnul tegi Venemaa Saksamaa ÜRO Julgeolekunõukokku kandideerimise nurjamiseks intensiivset lobitööd.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz tõdes, et riik ei saavutanud oma eesmärki. "See tulemus ei muuda meie ees seisvaid ülesandeid ÜRO-s. Saksamaa jääb mitmepoolse süsteemi usaldusväärseks sambaks," ütles Merz.

Saksamaa oli viimati ÜRO Julgeolekunõukogu liige aastatel 2019–2020.