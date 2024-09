Liisa Pakosta: õigusriiki ei sobi kohtunike ja prokuröride ründamine

Eesti on õigusriik tänu sõltumatule prokuratuurile ja kohtule. Oma igapäevatöös lähtuvad meie prokurörid üksnes Eestis kehtivatest seadustest ning kriminaalmenetluste läbiviimisel selgetest reeglitest, mis tulenevad kriminaalmenetluse seadustikust.

Prokurör Vahur Verte isiklik ründamine temaga seotud varasemate meediakajastuste või seadusest tulenevate tööülesannete täitmise põhjal on täiesti kohatu, sest prokurör lähtub iga juhtumi puhul üksnes oma täpsetest tööülesannetest ja konkreetses asjas kogutud tõenditest.

Kert Kingo ja Martin Traat esitasid kriminaalmenetluse vältel mõlemad prokuröri vastu kuriteokaebused. Õiguskaitseasutused kontrollisid etteheiteid põhjalikult, ent ei näinud põhjust riigiprokurör Verte suhtes kriminaalmenetluse alustamiseks. Etteheiteid kontrollis ka Tallinna ringkonnakohus, mis leidis pärast põhjalikku ja igakülgset kontrolli, et riigiprokurör Verte ei olnud mitte ühtegi rikkumist toime pannud ning kriminaalmenetluse alustamata jätmine oli igati põhjendatud.

EKRE poliitiku unelm poliitilisele kontrollile allutatud õigusemõistmisest ei tohi Eestis enam mitte kunagi korduda, mäletame otsatut traagikat põhjustanud ja inimõigustest totaalselt üle sõitvat poliitilist prokuratuuri ja kohut nõukogude okupatsiooni all äganud Eestist. Eesti praegune õigusruum on üles ehitatud vastandina okupatsiooniaja õudustele, tuginedes üksnes seadustele ja töötades täiesti sõltumatult.

Täiesti alusetud on ka Martin Helme väited, nagu saaks prokuratuuri suva järgi riigikogu liikmetele süüdistusi esitada. Prokuratuur esitas Kert Kingole süüdistuse alles siis, kui kriminaaltoimiku materjale oli esmalt põhjalikult kontrollinud õiguskantsler, kes esitas riigikogule taotluse Kert Kingolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja süüdistuse esitamiseks loa andmiseks. Selle taotluse kinnitas riigikogu.

Pean väga oluliseks rõhutada, et sellised kättemaksurünnakud inimeste vastu, kes teevad oma tööd ausalt ja täpselt seaduste järgi, on rünnakud terve Eesti riigi vastu. Meie inimeste ründamine oma töökohustuste täitmise eest ei tohi saada kuidagi talutavaks ega normiks.

Täiesti alusetute avalike rünnakutega kohtunike ja prokuröride karistamise nõudmine viivad meid tagasi okupatsiooniõhkkonda, mis on kokkusobimatu vaba ja iseseisva Eestiga. Kui kellelgi on etteheiteid eesti õigussüsteemile, siis need saab õigusriigile kohaselt esitada vastavatele asutustele, kes etteheidetesse süüvivad ja võtavad vajadusel kasutusele parandusmeetmed.

Kutsun üles Eesti poliitikuid säilitama austust meie õigusriigi vastu ka juhtudel, mil kohtuotsus ei meeldi ja kasutama soovi korral kõiki edasikaebamise võimalusi.