Helme sõnul tuleks Kingot süüdistanud prokurör vangi panna

"Vangi tuleks panna see prokurör Verte (riigiprokurör Vahur Verte – toim.), kes on saanud riigikohtust otsuse, et ta on esitanud kohtule võltsitud tõendeid. Tuletan meelde, et Kert Kingole pandi süüks, et ta võltsis dokumente. Tegelikult see dokumentide võltsimine sisuliselt tähendas seda, et ta lasi arvet ümber teha, sest raamatupidaja palus täpsustada, et mis selle arve sisu on. Ja selle eest nõutakse kaks aastat vangistust," rääkis Helme.

"Verte on riigikohtust saanud süüdistuse selle eest, et ta on võltsinud tõendeid, et ta on ebaseaduslikult mõjutanud tunnistajaid. Riigiprokurör Pern, kes on selle asja taga, samasugused otsused on taga. Nemad tegelikult kuritarvitavad võimu. Kert Kingo, kui ta oli kapo komisjoni esimees, nahutas neid korduvalt. See on puhas poliitiline kättemaks," lisas Helme.

"Meil on 30 aastat kuluhüvitiste praktikat, kus riigiprokuratuur ise kirjutas ja saatis avalikkusele pressiteate mõned aastad tagasi, kus ta ütles, et kuluhüvitiste regulatsioon on lõtv, jäetud sisustada riigikogule endale ja kriminaalasju seal teha ei saa, mis annab kõigile riigikogulastele selge teadmise, et kui ma midagi valesti teen, siis ma tean, mis juhtub, riigikogu kantselei küsib mult raha tagasi. Seda on tehtud läbi koosseisude, erinevatel parteidel on juhtunud seda ikka. Ja tavaliselt see nii-öelda päris karistus on see, et avalikkus hurjutab sind või ei vali sind tagasi," lausus Helme.

Helme sõnul ei teinud Kingo üldse midagi valesti. "Riigikogu saadiku kuluhüvitised on tema tööga seotud kulud. Ja mina ei lähe kaasa ka selle jutuga, et ta ei oleks tohtinud ka seda kulu võtta sealt," sõnas ta.

"Mina väidan, et see ei ole aus kohtupidamine, mina väidan, et kohtunik ei vaadanud isegi kaitsja argumente, vaid pani tegi prokuratuuri süüdistuse ümber kohtuotsuseks. Ja mina väidan, et see on puhas poliitiline klaperjaht. Seda teeb prokuratuur," ütles Helme.

Helme sõnul ei saa Eestis end ükski inimene kindlalt tunda, sest igal hetkel võib teda tabada prokuratuuri poolt kriminaalasi.

"Tulge mulle ütlema, et ükski Eesti inimene saab ennast kindlalt tunda. Kui riigikogu saadikule saab seda teha. Meile kõigile võidakse teha suvalises asjas suvalisel hetkel suvaline karistus. See ei ole õigusriik, see ei ole isegi mitte banaanivabariik. Nõukogude kohtusüsteem oli selline. Mina ei ole nõus, et me elame sellises süsteemis," sõnas Helme.

Saatejuht Andres Kuusk ütles, et Helme väljaütlemised on endiselt teravad, aga ka päris rajud. Ta küsis, et kas see ei ole üks EKRE-t kummitav probleem, et vastandudes absoluutselt kõigele, on oht jäädagi lõpuks üksinda.

"Aga ma olen väga õnnelik, kui me oleme õiguse ja õiglusega üksinda. Kui kedagi teist ei ole, siis me oleme ainsad, kelle poole selles küsimuses pöörduda," vastas sellele Helme.

Helme: praeguse valitsusega saab ainult halvemaks minna

Rääkides järgmise aasta riigieelarvest ja valitsuse maksuotsustest, ütles Helme, et head ei ole selles mitte midagi.

"Ma käin ju ringi mööda Eestit ja inimesed praegu juba on täielikus ahastuses ja nõutuses, et kuidas üldse hakkama saada. Ja mul on kahjuks vaja inimesi kurvastada, et see raskus, kus praegu ollakse, need halvad seisud, mis meil on, koondamised, inflatsioon, maksutõusud, et see on ju alles Kaja Kallase maksu- ja eelarvepoliitika tagajärg. Nüüd tuli tema järglane Michal, kes tegi järgmise ringi maksutõuse, uusi makse ja uusi kärpeid, mis hakkavad meid mõjutama alles järgmisel aastal. Nii, et see üks kõva sakk allapoole Eesti elus on veel ootamas meid ees," rääkis Helme.

Helme sõnul oleks kõik olnud välditav. "Oleks võinud õppida, et maksutõusudega majandust käima ei tõmba," sõnas ta.

Helme sõnul oleks pidanud majandust turgutama maksulangetustega. "Kõik, mis on tehtud Kaja Kallase valitsuse poolt nii enne kui pärast valimisi, kui ka nüüd Michali valitsuse poolt, on täpselt risti vastupidine sellele, mida oleks tulnud teha. Ja nad vajutavad pedaali põhja, et edasi seda teha," lausus Helme.

"Senikaua kuni see valitsus on, senikaua kuni see valitsemisfilosoofia ja maksufilosoofia on, saab meil ainult halvemaks minna," lisas ta.

"Tuleb mitu halba asja. Esimene asi on see, et maksupettuste või maksu optimeerimiste ja kõikvõimalike kanalite otsimine ja leidmine, et neid makse vähem maksta, see tuleb niikuinii. Teine, mis ka kindlasti tuleb, on ettevõtete pankrot. /.../ Ja kolmas, mis juhtub, on see, et väga paljud ettevõtted kolivad oma tootmist mujale," sõnas Helme.

Helme sõnul ei saa ettevõtete tootlikkus kasvada, kui energiahinnad, maksud ja inflatsiooni tõttu palgad kasvavad. "See on nii mürgine kombinatsioon ja valitsus ei adresseeri ühtegi neist," lausus Helme.

Helme kritiseeris ka valitsuse ette võetud kärpeid. "Kärbitakse täpselt valest kohast. Kärbitakse huvihariduse pealt, kärbitakse tervishoiu pealt, koolide pealt, kultuuri pealt. Sealt kuskilt ei peaks üldse kärpima," sõnas Helme.

"Kui meile räägitakse, et riigikaitse võtab selle raha ära – vale. Riigieelarve miinus on 1,2 ja kahe miljardi vahel ja riigikaitseline kulu kasv on olnud paarisajamiljonine, alla viiendiku on see, mis meil kulub päriselt riigikaitse peale. Aga kuhu see ülejäänud neli viiendikku läheb? Ma võin vastata. Rohepöördele, Rail Balticule, MTÜ-dele, sellelesamale maksureformile, kus nad oma küüru hakkavad kaotama. Vot sealt peaks kärpima, seal on miljardid," ütles Helme.