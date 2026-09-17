Euroopa Komisjon soovitab keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamise

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas neljapäeval mahukat kava, mille eesmärk on kaitsta lapsi internetis varitsevate ohtude eest. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod.

"Täna puutuvad meie lapsed kokku kõige keerukama tehnoloogiaga, mis kunagi loodud, kuid seda tehnoloogiat ei ole loodud laste heaolu ja arengu huve silmas pidades," ütles von der Leyen pressikonverentsil.

Tema sõnul seab kavandatav Euroopa Liidu laste internetiseadus (EU Kids Act) digimaailmas selged piirid nagu need kehtivad igapäevaselt pärismaailmas.

Ettepaneku kohaselt, mille üle hakkavad läbirääkimisi pidama EL-i liikmesriigid ja Euroopa Parlament, oleksid 13–15-aastaste laste kontod vanemliku kontrolli all.

Alla 18-aastastele mõeldud sotsiaalmeedia- ja videoteenustele, internetimängudele ning tehisintellektil põhinevatele kaaslastele ja juturobotitele hakkaks kehtima nimekiri lubatud ja keelatud tegevustest.

Nende hulka kuuluks sõltuvust tekitavate funktsioonide, profiilipõhiste soovitusvoogude, lõputu kerimise, kasutajate premeerimisega manipuleerivate võtete ning võõraste soovimatu kontakti keeld. Tehisintellektil põhinevad kaaslased ja juturobotid peavad olema sotsiaalmeediakeskkondades vaikimisi välja lülitatud.

Veebiplatvormid peavad kujundama lastele turvalised algoritmid ning pakkuma hõlpsasti kasutatavaid vanemliku kontrolli võimalusi ja tööriistu kasutajate blokeerimiseks ning vaigistamiseks, seisab ettepanekus.

Euroopa Komisjoni esitatud ettepanek järgneb sarnastele algatustele Austraalias, Ühendkuningriigis, Hiinas, Indias, Türgis ja mitmes EL-i riigis ning peegeldab kasvavat muret selle pärast, millist mõju avaldavad Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ning ChatGPT laste vaimsele tervisele ja turvalisusele.

Esimesena sellelaadsed piirangud kehtestanud Austraalia raskused alla 16-aastastele mõeldud sotsiaalmeediakeelu jõustamisel võivad aga tähendada, et ka Euroopal seisab ees keeruline võitlus, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.