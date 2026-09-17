Kell 21.40 "Esimeses stuudios" majandusminister Liina Vahtras

Uus majandusminister on vaevalt oma kabinetti jõudnud, kui Toompeal kõlavad juba viited võimalikust huvide konfliktist toetuste jagamisel. Kas tormiline algus tuleb üllatusena ja võimaldab see kõik ministritööle keskenduda? Millised on uue ministri plaanid? ETV "Esimeses stuudios" annab täna vastuseid värske majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras.