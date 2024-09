Tallinna linn: toidumess üritas vältida korduskasutusnõude reeglit

Toidumessi korraldaja ja Profexpo juhataja Tiit Sarv strateegiakeskuse hinnanguga ei nõustu. Ta märkis, et toidumess on alati olnud kinnine üritus, mis ei ole mõeldud lõpptarbijale.

"Toidumess on oma olemuselt kogu aeg olnud suunatud vaid erialainimestele ehk siis mitteavalikuna. See ärilt-ärile tüüpi mess, nagu toidumess meil on olnud, on spetsialistidele kontaktide vahetamiseks, võrgustumiseks, ärivõimaluste laiendamiseks," ütles Sarv.

Sarve sõnul ei ole üritus kinnine, et vältida linna korduskasutatavate nõude reeglit, mis kehtib avalikel üritustel. Näitena tõi ta Tallinna Kohvifestivali, mida Profexpo samuti korraldab ning mille puhul on tegemist avaliku üritusega. "Juba selle aasta aprillis olid meil seal korduvkasutatavad kohvitopsid. Külastajad ja lõpptarbijad võisid oma kohvitopsid kaasa võtta," ütles ta.

Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse ekspert Katarina Papp sõnas, et linna hinnangul on tegu siiski avaliku üritusega. "Sinna saab küll kutsetega, aga kutseid on võimalik jagada, need ei ole nimelised. Eesmärk on ikkagi saada üritusele võimalikult suur hulk inimesi. See toimub ka avalikus kohas ja on nii-öelda sellise ajutise iseloomuga," sõnas Papp.

Sarv selgitas, et kutseid üritusele saatsid eksponendid ise ning korraldaja sellesse ei sekku. "Meie kui korraldaja roll on luua selline laiapõhjaline infoväli. Me ütleme, kus toimub, mis toimub, aga me ei ütle, keda tuleks kutsuda."

Sarve sõnul saatsid eksponendid välja pisut alla 10 000 kutse. Kokku külastas messi umbes 5500 inimest.

Külastajate puhul, kes soovisid tulla messile ilma kutseta, tehti esmalt kindlaks, kas nad kuuluvad õigesse sihtrühma. Lisaks loobuti sel aastal ka piletite müümisest.

"Kõiki külastajaid, kellel ei olnud kutset, me intervjueerisime. Selgitasime välja nende kuuluvuse sihtrühmade hulka ja siis otsustasime kohapeal, kas ta kuulub või ei kuulu sinna," ütles Sarv.

Mõni nädal enne messi algust toimus ka kohtumine strateegiakeskuse ja messikorraldajate vahel. Papp selgitas, et eelkõige soovis strateegiakeskus kohtumisel aru saada, kuidas kavatsetakse korduskasutatavate anumate nõuet täita, kuid tulutult.

"Ürituse korraldaja üritas pigem selgitada, miks tegemist ei ole avaliku üritusega ja seega neid nõudeid järgima ei pea," rääkis Papp.

Sarve sõnul selgitas ta kohtumisel linnaametnikele ürituse tagamaid. "Selgitasin, et tegu on kitsalt eriala üritusega. Mess ongi klassikalises tähenduses erialakülastajatele suunatud," lausus ta.

Strateegiakeskus palus ürituse osas hinnangut ka justiitsministeeriumilt, mis leidis samuti, et tegemist on avaliku üritusega. See hinnang aga ei tähenda, et linn festivalikorraldajaid trahvima hakkaks.

"Linna eesmärk kindlasti ei ole kedagi trahvida, vaid ikkagi see, et jäätmeteket

vähendada," sõnas Papp.

Strateegiakeskus plaanib toidumessi korraldajatega ühendust võtta, et tulevastel üritustel oleks korduskasutusnõude kasutamine paremini korraldatud.