USA sadamatööliste streik sai läbi

Kõnelustel toimus läbimurre neljapäeval, kui tööandjad nõustusid kuue aasta peale pakkuma 62 protsendi suurust palgatõusu. Sellega sai streik läbi ning Texasest kuni Maine'i osariigini asuvad konteinersadamad alustavad taas tööd.

Uus tööandjate pakkumine tuli pärast seda, kui Valge Maja oli avaldanud firmadele survet. Varem toetasid terminalide operaatorid ja laevafirmad 50 protsendi suurust palgatõusu.

Ka sadamatööliste liit ning sadamaoperaatorid teatasid ühisavalduses, et jõudsid palkade osas esialgsele kokkuleppele ning sadamatöölised naasevad tööle. Nad teatasid, et uus leping pikendab eelmist lepingut kuni 15. jaanuarini 2025. aastal. Siis naastakse läbirääkimiste laua taha, et pidada läbirääkimisi kõigis muudes lahendamata küsimustes.

Uus leping on võit sadamatööliste liidu juhi Harold Daggetti jaoks, kuna viimati toimus selline streik USA sadamates ligi 50 aastat tagasi.

"Laevafirmad said pandeemia ajal rikkaks, kui kõik jäid koju, käisid samal ajal minu inimesed iga päev tööl ja mõned neist surid tööl. Me teenime neile raha ja nemad ei taha seda meiega jagada," rääkis Daggett.

Laevafirmad teatasid pandeemia ajal rekordilisest kasumitest. Firmad peavad nüüd vaatama, kui palju uutest kuludest saavad nad nüüd edasi kanda oma klientidele, milleks on suured jaemüüjad, tööstusfirmad ja põllumehed, vahendas The Wall Street Journal.