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Zimbabwe silmapaistva ärimehe hukkumine kopteriõnnetuses tekitab küsimusi

Välismaa
Kopteri rusud Zimbabwes Maronderas
Kopteri rusud Zimbabwes Maronderas Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MARY TARUVINGA
Välismaa

Zimbabwe üks silmapaistvamaid ärimehi Wicknell Chivayo hukkus neljapäeval kopteriõnnetuses ning õnnetuse põhjuseid uurib politsei. Pillavat elustiili nautinud Chivayo hukkumine riigis, kus poliitilised rivaalitsemised on korduvalt lõppenud salapäraste surmajuhtumitega, tekitab küsimusi.

Õnnetus juhtus neljapäeval Marondera piirkonnas, kus helikopter kukkus alla umbes 40 minutit pärast õhkutõusmist. Kõik kuus pardal olnud inimest, sealhulgas kaks pilooti ja ihukaitsja, hukkusid. 

Zimbabwe poliitiliste pingete ja varasemate kahtlaste surmajuhtumite tõttu tekkis pärast õnnetust spekulatsioone selle võimalike tagamaade üle. Seni pole aga tõendeid, et tegemist polnud õnnetusega.

Chivayo oli Zimbabwe üks tuntumaid ärimehi, kellel olid tihedad sidemed mitme Aafrika riigipea ja Zimbabwe valitseva partei Zanu-PF-iga. Ta näitas sotsiaalmeedias oma pillavat elustiili ning avaldas avalikult toetust president Emmerson Mnangagwale.

Ajaleht The Times toob Chivayo mõjuvõimu näitena välja asjaolu, et Keenia president William Ruto avaldas neljapäeva varahommikul sotsiaalmeedias kaastunnet sõbra kaotuse puhul.

Chivayo nimetas end "Sir Wicknelliks". Enne õnnetust viibis ta koos abikaasaga Gandami külas, kus jälgis oma häärberi ehitust. Sotsiaalmeedias kirjeldas ta maja kui tipptasemel rajatist.

Ka Chivayo rikkuse päritolu ja ärisidemed tekitasid korduvalt küsimusi. Teda on seostatud korruptsiooni, rahapesu ja mõjuvõimuga kauplemisega.

Chivayo Instagrami konto oli täis fotosid riigipeadest, poliitikutest, eralennukitest, luksuskelladest. Zimbabwes toetas ta häälekalt president Mnangagwat, kinkides talle 83. sünnipäevaks kümme Toyota Land Cruiserit.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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