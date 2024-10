Nordica juht: kokkulepe investoriga võib sündida nädala jooksul

Nordica peab järgmiseks teisipäevaks esitama ettevõtte nõukogule äriplaani, kas ja kuidas on võimalik pankrotti vältida. Nordica juhatuse esimees Remco Althuis on optimistlik ja ütleb, et äriplaani järgi on plaanis hiljemalt hooaja lõpuks ehk märtsiks katta lepingutega 75 protsenti nendest meeskondadega lennukitest, mis alates novembrist jõude seisma jäävad, kui leping SAS-iga lõppeb. See tähendab kaheksa lennuki väljarentimist.

Praeguseks on Althuis kindel, et plaan õnnestub, sest nelja meeskonnaga lennuki peale on ühiste kavatsuste protokollid allkirjastatud.

"Mõned lepingud algavad kindlasti juba 1. novembrist. Me loodame, et lepingute arv kasvab järk-järgult, nii et detsembris ja jaanuaris on töös juba üha rohkem lennukeid. Ning kevadeks juba kõik kaheksa," lausus Althuis.

Töö lepingupartnerite leidmiseks on olnud intensiivne. Althuisi sõnul on nad välja saatnud ligi sada koostööettepanekut, huvi on neist välja näidanud 35 lennufirmat, kellega on käimas huvide ja võimaluste kaardistamine. Äriplaan, mida nõukogule järgmisel nädalal esitletakse, koosneb kahest faasist.

"Esimene faas on talv üle elada. 2025. aastaks loodame jõuda kasumliku tegevuseni ja 2026. aastal kasumliku kasvuni. Otsustav on üle elada talve esimesed kaks kuud," ütles Althuis

Toimivat ja prognoositavate käibenumbritega äriplaani on oodanud ka potentsiaalne investor, kellega läbirääkimised on käinud alates suve lõpust.

"Nüüd on teoreetiline huviline olemas, kellega me peame läbirääkimisi, aga tema jaoks on oluline, et kas see ettevõte on lühiajaliselt võimeline toimetama ja mitte tekitama lihtsalt üüratut kahju. See sõltub sellest, kas teoreetiliselt oleks võimalik asendada ärakukkuvat SAS-i lepingut," ütles taristuminister Vladimir Svet.

Althuisi sõnul on investor kasvule rajaneva äriplaaniga rahul ning otsus võimaliku tehingu kohta on tulemas peatselt.

"Ma ütleks, et nädala jooksul. Olukord peaks selge olema 15. oktoobriks," lausus Althuis.

Nordical on siiani esitamata ka auditeeritud majandusaasta aruanne, mille tähtaeg kukkus juuni lõpus. Althuis lubab, et see saab esitatud umbes kahe nädala pärast.