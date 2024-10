Eesti saatkond avas Washingtonis ettevõtluskeskuse

Eesti saatkond Ameerika Ühendriikide pealinnas Washingtonis avas Eesti ettevõtluskeskuse, mille eesmärk on toetada USA turule sisenevaid Eesti ettevõtteid. Sarnaseid keskusi on Eestil üle maailma veel kaks: Soulis ja Singapuris.

Eesti saatkond Washingtonis avas oma ruumides ettevõtluskeskuse, mille eesmärk on toetada Ameerika Ühendriikide turu vastu huvi tundvaid ja seal juba tegutsevaid Eesti ettevõtteid.

"Ega Ameerika turule lihtne saada ei ole. Saatkond ongi meile ainuke uks, kustkaudu sisse tulla. Kui juhuslikult ameeriklased ei ole sind ise varem märganud ja ise sinu juurde tulevad, siis saatkonnas sellise keskuse avamine on kindlasti väga julgustav," lausus Vegvisiri äriarenduse asepresident Siim Saliste.

Euroopa Liidu rahastusel avatud keskus pakub Eesti ettevõtetele ruume ärikohtumisteks, aga ka tooteesitluste ja ürituste korraldamiseks. Lisaks abistatakse investoritega kontaktide loomisel.

"Täna toimus investeerimisseminar kaitsetööstusettevõtetele, samuti homme. Siinsamas ruumis toimus juba mitmeid kohtumisi ettevõtete vahel. See ongi see töö, millega tulevikus meie siinne ärikeskus Eesti saatkonna katuse all võiks ettevõtete jaoks lisandväärtust pakkuda," ütles Eesti saatkonna asejuht Inga Bowden.

Eesti ettevõtted pakuvad USA investoritele aina enam huvi. Ukrainas toimuva sõja tõttu on viimastel aastatel tähelepanu liikunud meie kaitsetööstusele.

"USA-s kapitali on. Eestis käib kaitsetööstuses väikestviisi buum, kust pidevalt uued ettevõtted tulevad välja uute ägedate ja unikaalsete toodete ja teenustega. Nende toodete ja teenuste turule viimine nõuab kapitali," lausus Eesti kaitse- ja kosmosetööstuse liidu kaitseklastri juht Rene Ehasalu.

"Sõda Ukrainas on väga tõsiseks koostöökohaks. Millest meie oleme huvitatud, on parimate tehnoloogiaettevõtete leidmine. Eesti on teinud oma tehnikateadlikkusega ajalugu, olete ilmselgelt piirkonna liider. Samuti ei ole me USA-s nii naiivsed, et arvaks, justkui meie riigist võiks tulla parimad talendid ja parimad ettevõtted ning parim tehnoloogia ja innovatsioon," ütles investor Stephanie Bellistri.

Tegemist on esimese Eesti ettevõtluskeskusega Ameerika Ühendriikides, üle maailma on keskusi kaks: Soulis ja Singapuris.