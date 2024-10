Aiandusagronoom soovitab aiast lehed kindlasti ära koristada

Kuigi suviselt päikeselised ilmad jätkuvad, võib värviliseks muutunud puude järgi öelda, et sügis on vist siiski käes. Lisaks silmailule toob see aga alati kaasa küsimuse, mida teha maha langenud lehtedega.

Jälle on käes igasügisene dilemma, kas riisuda lehed ära või mitte. Pärnu linn oma kesklinna ja rannarajooni haljasaladele lehti alles ei jäta ja lehekoristus on juba täies hoos.

"Me oleme alati (lehed) ära koristanud, me ikkagi oleme pigem seda meelt, et linn peab olema hoolitsetud, puhas ja korras. Pärnu linn koristab lehepuhuritega, leheimuritega. Kui on esimesed lehed maha tulnud ja ka viimased lehed maha tulnud, siis me tegelikult lubame ka multšida," lausus Pärnu heakorraspetsialist Piret Unn.

Unn ütles, et küsimus ei ole ainult ilus, vaid see on ka praktiline.

"Kui lehed satuvad kõnniteele, siis enam ei ole nii hea, see tekitab libedust, inimesed libastuvad. Kui sajab vihma, lehed lähevad lögaseks ja ja libedaks. Ja ega erakinnistu omanikud ei ole ka rõõmsad, kui linnalehed nende ukse ette lendavad," ütles Unn.

Aiandusagronoom ja aianduskeskuse juht Merike Lepik soovitab oma koduaias lehed kindlasti ära koristada.

"Tänapäeval on nii palju igasuguseid haiguseid ja kahjureid meie aedades. Kui me jätame need lehtede alla, lehed aeda, siis kahjuritel ja haigustel on väga hea paljuneda kevadel. Need võib ka niidukiga üle käia või siis lihtsalt kokku riisuda ja saata need ära prügimäele," lausus Lepik.

Lepiku sõnul on eriti oluline ära viia mitmeid haigusi ja kahjureid kandvad tamme-, vahtra- ja pirnipuu lehed.