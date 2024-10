Riigiabi register näitab taastuvenergia toetuste kohta valeandmeid

Elering ei avalda enam oma kodulehel taastuvenergia toetuste saajate andmeid ja suunab täpsema info saamiseks riigiabi registrisse. See aga ei kajasta õigeid toetussummasid, sest rahandusministeeriumi teatel on parajasti käsil registriandmete korrastamine.

Kui varasematel aastatel oli taastuvenergia toetuse saajate nimekirja võimalik näha Eleringi kodulehelt, siis viimastel aastatel see sealt täies mahus kättesaadav ei ole ning Elering suunab infot otsima riigiabi registrist.

"Taastuvenergia toetused on riigiabi," põhjendas Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Liis Eiser, kelle sõnul edastavad nad kogu info taastuvenergia toetuste saajate kohta rahandusministeeriumile, kes andmed koondab ja riigiabiregistris avaldab.

"Samade andmete avalikustamine mitmes kohas pole töö- ja ajalugu arvestades mõistlik ning suurendab võimalust vigade tekkeks," lisas Eiser.

Eleringi kodulehel on jätkuvalt kättesaadavad taastuvenergia toetuste koondandmed toetust saavate taastuvenergia liikide kaupa ja sealt nähtub, et eelmisel aastal maksti toetusteks kokku 75,6 miljonit eurot.

Kui aga riigiabi registrist Eleringilt riigiabi saanute nimekirja uurida, näitab register mulluseks toetuste kogusummaks hoopis 48,6 miljonit eurot ehk 27 miljoni võrra väiksemat summat.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Geili Heinmaa tõdes, et riigiabi registris olev summa on ekslik ja õige summa on Eleringi lehel välja toodud 75,6 miljonit eurot.

"Hetkeseisuga on riigiabi registris näha tõepoolest väiksem number, sest registris on tehtud varem esitatud abi andmise otsuste konsolideerimine ja tekkinud on ebakõlasid. Ettevõte tegeleb hetkel oma andmete korrastamisega registris," lausus Heinmaa.

Taastuvenergia toetuskeem loodi 2007. aastal, et aidata turule uusi taastuvvõimsusi. Alates 2021. aastast rajatud tootmisseadmetele seda toetust enam ei maksta.