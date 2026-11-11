Sõja 1722. päev: Ukraina andis võimsa löögi Ust-Luga sadama pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaal Leningradi oblastis asuvat Ust-Luga sadamat. Sotsiaalmeediakanalite teatel puhkes sadamas ulatuslik tulekahju ning kohalikud elanikud teatasid plahvatustest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 11. novembril kell 22.50:

- Zelenski näeb enne aastavahetust võimalikku läbimurret kõnelustel;

- Ukraina andis võimsa löögi Ust-Luga sadama pihta;

- Ukraina peastaap: rindel oli päeva jooksul 116 lahingkokkupõrget;

- Zelenski: Kiiev valmistab ette suuremahulist vangidevahetust Moskvaga.

Zelenski näeb enne aastavahetust võimalikku läbimurret kõnelustel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval Iirimaale saabudes, et enne 2027. aastat võib avaneda võimaluste aken Venemaaga peetavatel sõja lõpetamise kõnelustel läbimurde saavutamiseks.

Zelenski kohtub neljapäeval Moskvast naasvate USA saadikutega Dublinis.

"Praegu on see võimalus, see võimaluste aken, tõesti olemas, kus kõik läbirääkimisprotsessis osalejad soovivad siiralt enne 2027. aastat tulemuseni jõuda," ütles Zelenski.

Ukraina riigipea väljendas lootust, et USA vahendajad naasevad kohtumiselt Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga konkreetsete ettepanekutega.

Ukraina andis võimsa löögi Ust-Luga sadama pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaal Leningradi oblastis asuvat Ust-Luga sadamat. Sotsiaalmeediakanalite teatel puhkes sadamas ulatuslik tulekahju ning kohalikud elanikud teatasid plahvatustest.

The oil export terminal at Russia's Baltic port of Ust-Luga is under Ukrainian drone attack at the moment, with locals reporting multiple explosions and a fire from the direction of the port. https://t.co/74sviD5KOr — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 11, 2026

Ust-Luga on Venemaa naftaekspordi jaoks oluline sadam ning sellele on Moskva sõja toetamise tõttu kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid. Ukraina on sadamat ka varem rünnanud.

Venemaa kinnitas kolmapäeva varahommikul, et Ust-Luga sadamat tabas droonirünnak. Leningradi oblasti kuberneri Alexander Drozdenko sõnul kukkus droon Ust-Luga sadama piirkonda, põhjustades tulekahju.

Droonirünnak häiris ka Peterburi lennuliiklust. Kaks Peterburi suundunud lennukit maandusid ajutiselt Helsingi-Vantaa lennujaamas, sest Peterburi Pulkovo lennujaam oli pärast südaööd ajutiselt suletud.

Sotsiaalmeedias levivad väited, et Vene väed tulistasid Peterburi lähedal alla omaenda ründehelikopteri Ka-52. Mõne Telegrami kanali väitel kaotas Venemaa aga lausa kaks helikopterit.

Droonirünnakuid ja plahvatusi registreeriti ka teistes Venemaa piirkondades. Sotsiaalmeediakanalite teatel oli plahvatusi kuulda nii Smolenski oblastis ja Tveri linnas kui ka Adõgee Vabariigis.

Ukraina peastaap: rindel oli päeva jooksul 116 lahingkokkupõrget

Rindel oli päeva jooksul 116 lahingkokkupõrget, neist 14 Kostjantõnivka suunal, teatas Ukraina relvajõudude peastaap ööl vastu kolmapäeva.

Sotsiaalmeedias edastatud teate kohaselt korraldas Vene vägi 43 õhurünnakut, heites 142 liugpommi. Lisaks kasutas vaenlane 6238 kamikaze-drooni ja sooritas 2143 mürsurünnakut asustatud punktidele ja Ukraina üksuste positsioonidele.

Zelenski: Kiiev valmistab ette suuremahulist vangidevahetust Moskvaga

USA juhitud Ukraina ja Venemaa läbirääkijad Abu Dhabis töötavad võimaliku suuremahulise vangidevahetuse nimel, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski teisipäeval Kopenhaagenit väisates.

"Ettevalmistamisel on suuremahuline vahetus," ütles Zelenski ajakirjanikele, lisades, et USA ametnikud sõidavad Venemaale seda edasi arutama.

"Ma tahan teha tuhat tuhande vastu, võib-olla poolteist tuhat poolteise tuhande vastu," sõnas Zelenski.

Nii Moskva kui ka Kiiev on vahetanud tuhandeid vange alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse 2022. aastal.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2580 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 614 180 (+2580);

- tankid 12 468 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 25 706 (+10);

- suurtükisüsteemid 52 231 (+73);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2266 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1756 (+2);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 3122 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 604 910 (+1559);

- tiibraketid 5196 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 173 526 (+513);

- eritehnika 4894 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.