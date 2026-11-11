Jüristo: vaatan hämmeldusega, mida Isamaa praegu teeb

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) juht ja poliitikaanalüütik Tarmo Jüristo avaldas imestust erakonna Isamaa tegevuse üle, leides, et see paistab olevat letargilise une seisundis. Parteide reitingutabelites kaua esikohal püsinud Isamaa on viimastel nädalatel arvamusuuringutes toetust märgatavalt kaotanud ja kukkunud Keskerakonna järel teisele kohale.

"Mitte, et ma selle üle ülemäära ahastaks – aga ma ikkagi olen täitsa hämmelduses vaadanud, mida Isamaa praegu teeb, kus kõik jooksevad neist nagu mühinal mööda," ütles Jüristo kolmapäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

SALK pakub oma uuringutulemusi ja analüüse liberaalsetele parteidele, osalt ka Keskerakonnale, aga mitte EKRE-le ega ka Isamaale.

"Isamaal on olnud siin aasta algusest peale lauge langus," tõdes Jüristo, viidates sellele, kuidas erakond on nii Ühiskonnauuringute Instituudi kui ka SALK-i uuringutes lasknud Keskerakonna endast mööda.

"[Kui Isamaa juhatuse liige] Riina Solman ja mõned teised inimesed, [Isamaa esimees Urmas] Reinsalu vist samamoodi on öelnud, et Isamaa ajastab oma tippvormi valimiste ajaks, siis ma mõtlen huviga, et kui nad praegu tegelevad Tallinna Loomaaia juhtimiskriisi lahendamisega ja igasuguste muude asjadega, [Kristiine linnaosa vanem] Ahti Kallikorm avaldab kummalisi artikleid Euroopa Liidu ja Nõukogude Liidu võrdlustest ja kõigest nii edasi – et kuidas see nagu täpselt kampaania valikutega klapib," rääkis Jüristo.

"Kui ma numbreid vaatan, siis mulle tundub, et Isamaal võiks olla nagu ammu põhjust jalad kõhu alt välja võtta ja midagi ette võtta ja teha nende asjadega. Aga et nad praegu hoiavad oma tippvormi tagasi – see on minu jaoks olnud veidikene üllatav, sest ega seda aega nii palju jäänud ei ole enam, et sellega väga palju venitada saaks. Aga äkki siis järgmisel nädalal," ütles ta.

Rääkides teiste erakondade valimisteks valmistumisest, tõi Jüristo esile, kuidas Reformierakond on lisaks tavapärastele julgeoleku- ja majandusteemadele tõstnud tugevalt esile pensionite teema, lubades neid mitte langetada.

Sellega vastandub Reformierakond erakonnale Parempoolsed, mis on lubanud pensionid külmutada, püüdes Jüristo sõnul mööduda peaministriparteist paremalt poolt, püüdes olla majanduspoliitikas Reformierakonnast majanduslikult veel liberaalsem.

Lisaks tõi ta esile, et erinevalt tavaarusaamast ei vali pensionärid valdavalt ainult Keskerakonda, vaid viimasel korral jagunesid pensionäride hääled just Keskerakonna ja Reformierakonna vahel.

"Su valimiseelistus käib sinuga suuresti läbi elu kaasas ja need, kes olid 1990ndatel aastatel 30-aastased, majanduslikus mõttes edukad inimesed, hakkavad täna pensionile jõudma. Ja see tähendab seda, et Reformierakonnal on täiesti mõistlik liikuda kaasa oma tuumvalija hoiakutega ja see on see koht, kus pensionite teema on oluline inimestele, kes pensionile lähevad," selgitas ta.

Samas sotsiaaldemokraadid peavad aga oma kampaaniasõnumeid sättima selle järgi, et nende valijate hulgas on rohkem noori, märkis analüütik. "Et sotside valija on väga noor, nende toetus on noorte seas väga kõrge võrreldes teiste vanuserühmadega, siis see jälle omakorda määrab seda, mis on teemad, millest sotsid tahavad kampaania raames rohkem rääkida – need on siis jällegi rohkem nagu kaldu pigem nooremate valijate poole."

Saates oli pikemalt juttu veel ka kandidaatide nimekirjade koostamisest ja sellest, mille alusel neid valimisringkondadesse kandideerima panna.

Praegu võidaks veel Isamaa

Küsimusele, keda ta prognoosib 7. märtsi valimiste võitjaks, rõhutas Jüristo, et seda ei saa praegu veel öelda, kuid kui valimised toimuksid sel pühapäeval, võidaks need kas Isamaa või Keskerakond.

"Ma praegusel juhul ütleks, et ma pigem kalduks ikkagi veel natukene Isamaa poole sel põhjusel, et lihtsalt Keskerakonna toetus on mõnevõrra pehmem: venekeelne valija on vähem tõenäoline valima tulema – et see toetus ära tuua on Keskerakonna jaoks natukene keerulisem kui Isamaa jaoks," selgitas ta.

"Aga see küsimus on natuke teine sellest, kes võidab valimised 7. märtsil. Ja selle kohta ei ole praegu realistlikult võimalik midagi öelda," märkis ta.

Jüristo tõi esile sotsiaaldemokraatide tõusu, mille toetus on kasvanud umbes 17 protsendi peale, ning sellega eemaldunud EKRE-st ja Reformierakonnast. "Nad on jõudnud nüüd nii-öelda poolele teele sinna, kus neil on vaja jõuda, sinna 21–22 protsendi kanti, kus on Isamaa ja Keskerakond. Võib tunduda, et mis see mingi 4–5 protsendipunkti siis ära ei ole, aga see on tegelikult ikkagi päris kõva töö teha. Neil tundub praegu olevat hea hoog, eriti kuna Isamaa paistab endiselt sihukeses letargilises uneseisundis olevat. Aga ma olen üsna kindel, et see nii ei jää, et kampaaniad ikkagi saavad hoo sisse ja paljugi võib muutuda," rääkis ta.

"Sest kui korraks mõelda näiteks eelmiste valimiste peale, millised asjad juhtusid viimase poole aasta jooksul enne valimisi ja kui palju need muutsid tulemust, siis see, mida sa pool aastat ette saad ennustada, ei ole ennustus, see on hüpoteetiline tänase seisu nii-öelda stardipakkude asend. Aga see, kui kiirelt keegi jookseb või millist trajektoori valib, on see, mis määrab tulemust palju rohkem kui tänane seis," võttis ta olukorra kokku.