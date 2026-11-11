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Meedia: Soome lahel sai tabamuse Venemaa sõjalaev

Välismaa
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Foto on illustratiivne. Vene raketilaev Bujan-M.
Foto on illustratiivne. Vene raketilaev Bujan-M. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Erinevate sõjaseirega tegelevate sotsiaalmeediakanalite teatel rünnati ööl vastu kolmapäeva Soome lahel Venemaa Balti laevastiku väikesemahulist raketilaeva. Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) kinnitas, et tabas rünnaku käigus Ust-Luga sadamale ka Venemaa sõjalaeva.

SBU teatel tabas nende öine operatsioon Venemaa Balti laevastiku taristu vastu ka Bujan-M-klassi raketilaeva Naro-Fominsk, mis on varustatud tiibrakettide Kalibr väljatulistamiseks.

Laeva kahjustuste ulatust ei ole veel kindlaks tehtud ning SBU ei kinnitanud asukohta, kus laev tabamuse sai.

Sõjalaeva tabati Ukraina kaitseväe operatsiooni käigus, mille sihtmärgiks oli naftataristu Venemaal Leningradi oblastis asuvas Ust-Luga sadamas, märkis julgeolekuteenistus.

SBU teatel kavandati rünnak laevale ette ja see viidi ellu öise Venemaa-vastase rünnaku ajal.

Väike raketilaev Naro-Fominsk kuulub Venemaa Balti laevastikku.

Eelmise aasta augustis tabati Bujan-M-klassi alust ka Aasovi merel.

Kanali Exilenova+ allika väitel võis rünnaku käigus hukkuda või saada vigastada meeskonnaliikmeid.

Kaotuste ulatus on esialgu kinnitamata.

Sotsiaalmeediakanalite teatel toimus juhtum Soome lahel Suursaare lähedal.

Ööl vastu kolmapäeva toimus Ukraina droonirünnak Läänemere ääres asuvale Venemaa Ust-Luga sadamale.

Ust-Luga on Venemaa naftaekspordi jaoks oluline sadam ning sellele on kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid. Ukraina on sadamat ka varem korduvalt rünnanud. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Exilenova+, Ukrainska Pravda

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