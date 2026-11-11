Neljapäeval sajab vihma, mandri sisealadel võib tulla veidi lund

Euroopa ilma üle valitsevad praegu Atlandi madalrõhkkonnad. Keset ookeani pöörlema jäänud Bruna-nimeline endine tormitsüklon on ise hääbumas, kuid sellega seotud sajupilved on levinud üle Euroopa sisealade Musta mereni välja.

Uus äge tormitsüklon Charly tegutseb praegu Euroopa edelaosas. Põhja pool on võimsam madalrõhkkond Norra merel: see pööris on asunud oma tagalast põhja poolt külmemat õhku enda külge ahmima, sama pöörise idaserv ulatus täna üle Läänemere ja sajupilvi jõudis ka Baltimaade ja Soome kohale.

LM Homme koondub meie ilma kujundava madalrõhkkonna kese Norra merelt Lõuna-Skandinaavia kohale. Pöörise servas muutub Läänemere ääres lõunatuul tugevamaks. Aeg-ajalt liigub üle mere niiskeid pilvi, sajab enamasti vihma, kuid pimedal ajal tuleb sekka ka lörtsi ja lund.

Reedel liigub aktiivne madalrõhkkond Lõuna-Skandinaavia kohalt üle Läänemere Soome suunas, kaasas külmem õhk. Uued sajupilved levivad üle maa, tuues nii vihma kui ka lörtsi. Tuul on tugev. Õhutemperatuur on küll plusspoolel, kuid teepindadel on nii hommikul kui õhtul libedust.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, mandri sisealadel võib tulla veidi lund ja lörtsi. Kohati on udu. Tuul puhub lõunakaarest kaks kuni kaheksa, rannikul edelast ja lõunast puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on miinus ühe ja pluss nelja kraadi vahel, rannikul on sooja kuni kuus °C.

Hommikul sajab mitmel pool vihma, mandril sekka ka lörtsi ja lund. Sisealadel on libedaid teid. Tekkinud udu püsib. Puhub lõunakaare tuul kolm kuni kaheksa, puhanguti 12, rannikul lõuna- ja edelatuul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on null kraadist sisemaal pluss kuue kraadini Lääne-Eesti rannikul.

Päeval sajab mitmel pool vihma, pärastlõunal sadu harveneb. Õhtul saabub edelast uus sadu vihma ja lörtsina. Kagu- ja lõunatuul tugevneb kuus kuni 12, rannikul puhanguti 18 m/s. Sooja on kaks kuni viis, Lääne-Eestis kuni kaheksa °C.

Järgnevad päevad tulevad sageli sajused ja tuulised. Vihmaga koos sajab lörtsi ja lund, mis muudab liiklusolud keerulisemaks, samuti võib tugev tuul segada praamiliiklust. Öised miinimumid on null kraadi ümber, päevasel ajal on mõned plusskraadid. Kõige soojemaks võib kujuneda pühapäev, kui õhutemperatuur tõuseb mitu kraadi üle viie. Praeguste prognooside järgi ei too ka uus nädal rahulikumat ilma.

Neljapäeval liigub enam sajupilvi üle Lääne-Eesti ning tuul läheb järk-järgult tugevamaks.