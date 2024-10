Venemaal tahavad viinatootjad järgmisest aastast hindu tõsta

Vene viinatootjad tahavad järgmisest aastast üle riigi viina hinna tõsta, et tulla toime maksude, impordi- ja logistikakulude tõusu ning rubla väärtuse langusega.

Hinnatõus vastaks sõja tõttu kasvanud inflatsioonile.

"Valitsus kohandab turgu inflatsiooniga, samuti muutis omahindu ja muid viina hinna moodustavaid komponente," ütles Lagoda viina- ja kangete alkohoolsete jookide tootmisfirma president Veniamin Grabar uudisteagentuurile RBK.

Pärast hinnatõusu maksaks pool liitrit viina Venemaal 349 rubla (3,30 eurot), praeguse 299 rubla (2,83 eurot) asemel.

Venemaa illegaalset alkoholiturgu jälgiv analüütik Maksim Tšernogovski ütles, et hinnatõus suurendaks nõudlust salaviina järele.

Ametlikult on inflatsioon Venemaal umbes üheksa protsenti, kuid analüütikud on öelnud, et president Vladimir Putini otsus lükata Venemaa sõjamajanduse kursile, suunates raha relvatootmisse ja sõjaväe värbamisse, on tõstnud reaalse inflatsiooni kolm-neli korda kõrgemale.

Euroopa Keskpank tõstis septembris Venemaa baasintressimäära 19 protsendile ja räägib selle tõstmisest 1990. aastate tasemele, kui Venemaa vaevles Nõukogude Liidu lagunemise tagajärjel tekkinud majandusraskustega.