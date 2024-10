Soome politsei uurib keelutsoonide lähistel lendavaid kahtlaseid droone

Soome lennukeelutsoonide lähistel on enam kui sada korda märgatud kahtlasi droone. Politsei ei ole tuvastanud, et droonidega oleks seotud mõni välisriik, kirjutab Yle .

Alates Ukraina sõja algusest on Soome politsei alustanud enam kui sada menetlust seoses lennukeelutsoonide lähistel toimunud droonilendudega.

Soome keskkriminaalpolitsei ülem Robin Lardot ei täpsusta, mitu kriminaaluurimist on politsei seoses droonilendudega alustanud, kuid tema sõnul toimub keelutsoonide lähistel iga nädal umbes kaks kuni kolm kahtlast droonilendu.

Lardot nentis, et lennukeeluala tähendab tavaliselt kriitilist taristuobjekti.

Politsei ei ole tuvastanud, et droonidega oleks seotud mõni välisriik.

Soomes on viimastel päevadel arutelu tekitanud ka Soome kaitsepolitsei ning siseministri vasturääkivad avaldused nii droonide kui ka kriitilistel objektidel toimunud sissemurdmiste kohta.

Väljaande Ilta Sanomat teatel väitis Soome siseminister Lulu Ranne esmaspäeval, et valitsusel on kahtlus, et Venemaa on olnud seotud viimastel aastatel Soomes toimunud vee-ettevõtete sissemurdmistega.

Kaitsepolitsei ütles varem Ylele, et ei pea tõenäoliseks, et Venemaa võtaks Soome laiaulatusliku sabotaažiga sihikule. Samuti kordas kaitsepolitsei pärast ministri avaldust, et nendel juhtudel pole viiteid välisriikide seotusele.