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Kallas: õpetajad, kultuuritöötajad, päästjad, politseinikud saavad palgatõusu

Eesti
Õpetajate ja päästjate meeleavaldus Toompeal
Õpetajate ja päästjate meeleavaldus Toompeal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tuleva aasta riigieelarve üldine raam on koos ja teha jäänud veel mõned täpsustused, kinnitas rahandusminister Jürgen Ligi. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel.

Kallas kinnitas ERR-ile, et tuleval aastal ootab väike palgatõus õpetajaid, kultuuritöötajaid, päästjaid ja politseinikke. Täpset protsenti ei tahtnud Kallas enne kolmapäeva pärastlõunal jätkuvaid läbirääkimisi haridustöötajate liiduga öelda, kuid märkis, et palgafondi lisa neile neljale sektorile tuleb ühetaoline.

"Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid ikkagi üldse saada kuidagigi tõsta, peame me kuskilt kärpima," lisas Kallas.

Haridusminister selgitas, et lisaraha, mis eelarvele lisandub majanduskasvu tulemusel, kulub ära pensionite tõusuks. Eeldusel, et majandus kasvab järgmisel aastal 2,4 protsenti, lisandub eelarvesse maksutuluna kõige optimistlikuma arvestuse järgi 350 miljonit.

"Sellest 350 miljonist 200 miljonit läheb sisuliselt kohe automaatselt indekseeritud kulude katteks ehk siis pensionid ja mõned üksikud muud kulud, nagu vanemahüvitis, mis on meil nii-öelda indekseeritud. Vaba raha, mis majanduskasvust tuleb, jääb väga vähe alles," nentis Kallas.

Kärpekohad tuleb Kallase sõnul leida taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest.

Kallas leiab, et valitsus peaks otsustama uusi kinnisvarainvesteeringuid üldse mitte algatada. "Teha ära lõpuni need, mis praegu töövoos on ja praegu mitte algatada uusi kinnisvarainvesteeringuid. Ja siis vaadata seda taristu olukorda tervikuna, et kas sealt on võimalik midagi kokku hoida."

Valitsus arutab rigiieelarvet taas neljapäeval kabinetinõupidamisel. Lõplikult loodab valitsus tuleva aasta riigieelarve lukku panna esmaspäeval ja seejärel selle ka riigikogule üle anda.

Toimetaja: Sandra Saar, Mirjam Mäekivi

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