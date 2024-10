Rünnakus Türgi lennundusfirma peakorterile hukkus vähemalt viis inimest

"Turkish Aerospace Industries' vastu tehti terrorirünnak. Kahjuks on meil märtreid ja vigastatuid," kirjutas siseminister Ali Yerlikaya sotsiaalmeediaplatvormil X.

Siseminister lisas, et kaks ründajat – mees ja naine – on tapetud. Samas ei öelnud ta, kas veel mõni ründaja on piirkonnas.

Rünnak toimus Türgi pealinnast Ankarast ligi 30 kilomeetri kaugusel loodes paiknevas väikelinnas Kahramankazanis asuva riikliku lennundustehnoloogiafirma Turkish Aerospace Industries' (TUSAS) hoone sissepääsu juures.

CNN kinnitas video, kus on näha plahvatust.

Teised sündmusest levivad fotod ja videod ei ole veel kinnitatud.

