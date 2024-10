Osa Lääneranna vallast tahab lahku lüüa

Endine Koonga ja Varbla vald ning Virtsu alevik tahavad arutada võimalust Lääneranna vallast lahku lüüa, kuna leiavad, et Lääneranna vallas on nende piirkondade elu järjest kokku tõmmatud ja suurem osa Lääneranna valla investeeringutest läheb Lihulasse.

Lääneranna vald moodustati 2017. aastal, kui ühinesid Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla vald. Endised Koonga ja Varbla vald pelgavad Lääneranna valla osana jätkates ääremaastumist.

Kuigi mõte on alles värske, näevad nad võimalust Pärnu linna alla kuuluva Tõstamaa osavallaga liitumises.

"Paraku on nii, et praeguse seisuga ikkagi kõik investeeringud suunduvad Lihulasse ja toimub selline tugev ääremaastumine. Me tunneme, et laenukoormus on vallal niivõrd suur, et ei jätku raha erinevate projektide elluviimiseks," ütles Varbla kogukonna esindaja Monika Hale.

"Geograafiliselt oleme näoga ikkagi Tõstamaa poole, meil näiteks Varbla kandis on kõik teenused palju lähemal, kui me oleme Tõstamaal, mitte Lihulas," lisas ta.

"Ega investeeringuid ei olegi enam siia jõudnud. /.../ Kahest koolist üks on päris kinni pandud ja Koonga kool on tehtud kuueklassiliseks. Ja lasteaed on ka veel Koonga kooli juurde viidud, mis on liidetud tänaseks päevaks Lihula lasteaiaga. Nii et sisuliselt on alles jäänud ainult üks koolimaja koos lasteaiaga," rääkis endine Koonga vallavanem, Lääneranna volikogu liige Andres Hirvela.

Pärnu abilinnapea Meelis Kukk mõistab piirkondade soovi keerulistes oludes midagi ette võtta. Samas ei pea ta plaani vähemalt praegu kuigi realistlikuks.

"Ma küll ei kujuta ette, et selline kava saaks üldsegi realiseeruda, sest kui Koonga ja Varbla tahavad Pärnu külge tagasi tulla, siis ega Lihula ja Hanila ei saa omapäi jääda. See tähendaks haldusterritoriaalse korralduse muutust," selgitas ta.

Läänerannast tahaks lahku lüüa ka Virtsu alevik ja liituda hoopis Muhu vallaga.

"Lääneranna koolireform on see, millega Virtsu inimesed ei ole rahul. Meil oli üheksaklassiline põhikool, sellest on järele jäänud neli klassi. Lisaks pandi ka de facto kinni meie rahvamaja ja tahetakse kogukonnamaja ära kaotada," rääkis Virtsu kogukonna esindaja Henrik Raave.

"Me oleme muhulastele väga tänulikud selle eest, et nad juba teist aastat terve bussitäie Virtsu lapsi lasevad Muhumaal koolis käia. /.../ Paljud Virtsu inimesed on Muhu juurtega, meil on nendega suur side," lisas ta.

Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel on Virtsu soovist kuulnud, kuid konkreetset ettepanekut liitumiseks tehtud ei ole.

"Me Virtsu rahva ideest läbi Virtsu arenguseltsi saime teada, aga see on ka praegu kõik. Kui vastav ettepanek tehakse, siis seda tuleb arutada," ütles ta.